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ثقافة وفنون

في ذكرى وفاة الكاتب محمود أبو زيد، العار والكيف أبرز أعماله وحكاية الفيلم الذي تبرأ منه

الراحل محمود أبو
الراحل محمود أبو زيد، فيتو

محمود أبو زيد، تحل اليوم ١١ ديسمبر ذكرى وفاة كاتب السيناريو محمود أبو زيد أحد أبرز الكتاب والمؤلفين في تاريخ الفن المصري، والذي رحل أبو زيد في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٦ عن عمر ناهز ٧٥ عاما.

 

من هو محمود أبو زيد؟

ولد محمود أبو زيد بالقاهرة عام ١٩٤١، ودرس في معهد السينما، وتخرج فيه عام ١٩٦٦، كما حصل أيضًا على ليسانس علم النفس والفلسفة من كلية الآداب، وكانت بدايته مع التأليف من خلال السينما. 

 

أشهر أعمال الكاتب الراحل

كان فيلم بنات في الجامعة الذي تم إنتاجه عام ١٩٧١ هو أول أعمال الراحل محمود أبو زيد في السينما، ثم توالت أعماله الناجحة من أبرزها العار، الكيف، جري الوحوش، البيضة والحجر، عتبة الستات، وكان فيلم بون سواريه للنجمة غادة عبد الرازق والذي عرض في ٢٠١٠ آخر أعماله السينمائية، وفي عالم المسرح له مسرحيتين وهما حمري جمري وجوز ولوز، وله مشاركة وحيدة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل العمة نور الذي تم إنتاجه عام ٢٠٠٣ ومن بطولة النجمة نبيلة عبيد.

 

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الفيلم الذي تبرأ منه محمود أبو زيد

بالرغم من أنه يعتز بأعماله الفنية على مدار مشواره الفني، إلا أن الراحل محمود أبو زيد تبرأ من فيلم بون سواريه آخر أعماله السينمائية، والفيلم من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ومي كساب ونهلة زكي وحسن حسني.

فيلمه الذي دخل قائمة أفضل ١٠٠ فيلم

دخل فيلم العار الذي ألفه الراحل محمود أبو زيد في قائمة أفضل ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية، ويحتل فيلم العار المركز ٥٦ في قائمة الأفضل، وهي القائمة التي تكونت وفقًا لاستفتاء النقاد بمناسبة مرور ١٠٠ عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية ١٨٩٦ - ١٩٩٦، بداية من فيلم ليلى عام ١٩٢٧، وحتى عام ١٩٩٦.

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