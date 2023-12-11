إقبال كثيف قبيل غلق لجان انتخابات الرئاسة بالوادي الجديد

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت المقار الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، إقبالا ملحوظًا من جانب الناخبين قبيل غلق اللجان ثاني أيام انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت اللجان الانتخابية تجمع عدد كبير من الشباب والنساء أمام اللجان الانتخابية رافعين أعلام مصر، كما تصدر المشهد في العدد من لجان الانتخابات السيدات، حيث حرصن على المشاركة في الانتخابات بقوة في اول ساعة من فتح اللجان.

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وانطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم وغدًا وبعد الغد.

وجهزت محافظة الوادي الجديد، 67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و7 لجان مغتربين لاستقبال 188012 ناخب وناخبة صباح اليوم بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط". ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية والداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها: