وفد من الاتحاد الأفريقي يتابع سير العملية الانتخابية بالجمالية (صور)

وصل، منذ قليل، وفد من الاتحاد الأفريقي لمتابعة سير العملية الانتخابية في لجنة مدرسة الفردوس بحي الجمالية بالقاهرة، وذلك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص الوفد على التقاط صورا تذكارية أمام لجنة الانتخابات، وسط حضور كبير من الناخبين باللجنة.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها: