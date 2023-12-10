الدوري الفرنسي، مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان بثنائية

الدوري الفرنسي، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على ضيفه فريق نانت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بارك دي فرانس، معقل فريق البي إس جي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وسجل باركولا هدف سان جيرمان الأول في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، أدرك مصطفى محمد التعادل لنانت في الدقيقة 55، ثم عاود راندال كولو مواتي التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

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وتواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت في تشكيل فريقه الأساسي ضد باريس سان جيرمان.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

وتعرض مصطفى محمد لانتقادات واسعة من الصحف الفرنسية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تسجيله لأي أهداف منذ أكثر من شهر مع فريقه نانت.

تصريحات مدرب نانت عن مصطفى محمد

وقال جوسلين جورفينيك مدرب نانت في تصريحات نقلتها صحيفة “أكسام” التركية: مصطفى محمد مهاجم خطير وسجل العديد من الأهداف العام الماضي وهذا العام، ويمتلك العديد من نقاط القوة يجب أن نبرزها ليستعيد اللاعب مستواه مرة أخرى.

ترتيب الفريقين بالدوري الفرنسي

فوز باريس سان جيرمان عزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة أبقت عليه في التاسع.

مقتل مشجع نانت بعد طعنه

أعلن نادي نانت الفرنسي الذي يحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، عن مقتل أحد مشجعيه طعنا، قبل مواجهة فريق نيس، السبت الماضي، في الدوري الفرنسي، في صدمة كبيرة ومفجعة للجماهير.

وأوضح نادي نانت في بيان أن الضحية عمره 31 عاما وتعرض للطعن في الظهر وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، ثم توفي لاحقا.

وأشار نيس، الذي أعرب عن تعازيه لأسرة الضحية، إلى أن النيابة الفرنسية فتحت تحقيقا في الواقعة الدموية.

ووفقا لصحيفة (ليكيب) الفرنسية فإن الضحية كان عضوا في رابطة مشجعين وأن منفذ الهجوم هو على الأرجح سائق سيارة كانت تقل عددا من جماهير نيس.

وانتهت المباراة بفوز نانت (1-0)، ليمنى نيس بأول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

وسجل هدف نانت في شباك نيس اللاعب فلوران موليت في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.