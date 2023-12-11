وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثاني (صور)
شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية تجمع وفد من نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة والإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة.
من جانبها قالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة إن ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستورى للانتخابات الرئاسية هو فخر لنا جميعا كمصريين.
وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين: تواجدنا ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني علينا جميعا، لأننا لابد أن يشهد العالم أننا نصنع قرارنا بأنفسنا وفقا للدستور والقانون.
واختتم نقيب الإعلاميين حديثه بدعوة جميع المصريين للنزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم من ٢٠٢٤ حتي ٢٠٣٠.
انتظام عملية التصويت
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأكدت الهيئة أنه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية تبين وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.
التصويت في الانتخابات الرئاسية
ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط
ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:
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