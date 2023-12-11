شاهد اللحظات الأخيرة قبل انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بالقاهرة والجيزة
شهدت منذ قليل، عدد من اللجان الانتخابية بمحافظتي القاهرة والجيزة، إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك في اللحظات الأخيرة من ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024.
ورصدت عدسة “فيتو” استمرار توافد الناخبين في لجان أحياء القاهرة الجديدة والعباسية، والعجوزة، المهندسين والدقي وغيرها، حيث سدت حالة من البهجة بين المواطنين الذين اصطف بعضهم في طوابير للإدلاء بأصواتهم.
انتخابات الرئاسة
ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024
وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.
وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.
وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.
رصد ومتابعة تصويت المصريين بالداخل
وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.
خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.
التصويت في الانتخابات الرئاسية
ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط
ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:
طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)
طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)
طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)
30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024
أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)
مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة
في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)
قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)
ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)
حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)
بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)
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