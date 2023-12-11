دور الشباب في الانتخابات الرئاسية ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "دور الشباب فى الانتخابات الرئاسية" تناول خلالها العادلى حسان محمد ماهية الانتخابات الرئاسية وعمل أو مهمة رئيس الدولة ودور الشباب فى الانتخابات الرئاسية، وعمل الأحزاب على جذب الشباب للإنضمام إليهم ودور الدولة فى تدريب الشباب على المشاركة في الانتخابات، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير ألقى قصيدتى "جيشنا الرشيد، أنا آسف ياأمى".



ونظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة ضمن البرنامج الانتخابى بعنوان" انزل شارك من أجل مستقبل أفضل" تحدثت أسماء محمد مناع عن المشاركة في الانتخابات من أجل استكمال الإنجازات الكبيرة للوطن، والحفاظ علي الأمن القومي أن صوتك أمانة ومهم فيجب على كل مصري ومصرية الإدلاء بصوته الانتخابي لترشيح من يستكمل مسيرة الأعمار والحفاظ علي البلد والوقوف ضدد التحديات من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة سارع بصوتك يجب التكاتف والتعاون من أجل مستقبل مستقر وآمن، ووأضحت كيف تعرف علي لجنتك الانتخابية وأن المشاركة الانتخابية مهمة جدا للحفاظ علي وطنك.

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وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "شارك..صوت.. انتخب..تصنع مستقبلك" أوضح وليد الضوي أهمية المشاركة السياسية وكيف يتم رفع الوعي الثقافي بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات ودور المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وصنع المستقبل، وكذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة" تحدثت كريمة التهامى عن أهمية المشاركة السياسية ودور المرأة في صنع القرار وأثر المشاركة السياسية للمرأة علي الأسرة والمجتمع.

وأعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "شارك فى العملية الانتخابية من أجل استكمال الانجازات وبناء الدولة الجديدة وحماية الأمن القومي المصري" أوضح سيد صدقى فهمى أن المشاركة في الانتخابات بصفة عامة سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية تعتبر من أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن في دول العالم كافة وليس في مصر فحسب، لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء وأهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم وليس مجرد الشعور بأن صوته الانتخابي مجرد تحصيل حاصل.

جاء ذلك ضمن ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى للتوعية بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية.



ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

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