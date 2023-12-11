حازم عمر لمؤيديه: شدوا حيلكم المنافسة مش سهلة وعندي ثقة بكم (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024، قال المرشح الرئاسي حازم عمر: "الإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية 2024 بسبب المنافسة الحقيقية".

رسالة حازم عمر للمواطنين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية": "أنا حتى الاَن متفائل، واللي بينزل ويعطِي صوته بيعمل خطوة على الطريق اللي هو عايزه وشايفه ويفرض إرادته بصوته".



المرشح حازم عمر من أمام لجنة بالفيوم: الإقبال كبير لإن المنافسة جامدة واللي مش هينزل هيلاقي نتيجة متعجبوش#العربية_مصر pic.twitter.com/UtWNKDugnr — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) December 11, 2023

المنافسة في الانتخابات الرئاسية

وتابع: "لو المواطن قرر يقعد في البيت ويتخلى عن صوته ميزعلش لما يجي من يحكمه وقد يكون مش اختياره، وبقول للمؤيدين ليا شدوا حيلكم المنافسة مش سهلة وكلي ثقة فيكم".



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الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.

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