الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

حازم عمر لمؤيديه: شدوا حيلكم المنافسة مش سهلة وعندي ثقة بكم (فيديو)

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، قال المرشح الرئاسي حازم عمر: "الإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية 2024 بسبب المنافسة الحقيقية".

 

رسالة حازم عمر للمواطنين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية": "أنا حتى الاَن متفائل، واللي بينزل ويعطِي صوته بيعمل خطوة على الطريق اللي هو عايزه وشايفه ويفرض إرادته بصوته".
 

المنافسة في الانتخابات الرئاسية

وتابع: "لو المواطن قرر يقعد في البيت ويتخلى عن صوته ميزعلش لما يجي من يحكمه وقد يكون مش اختياره، وبقول للمؤيدين ليا شدوا حيلكم المنافسة مش سهلة وكلي ثقة فيكم".
 

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لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:


طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)

قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)

حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)

بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)

بالجلباب والعصا، طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أبو تشت بقنا (صور)

الشرطة النسائية تتصدر لجان التأمين في الانتخابات الرئاسية في الدقهلية

 

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.

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