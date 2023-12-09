السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

صاحب أول نصوص دينية، تعرف على آثار الملك أوناس بمتحف إيمحتب في سقارة

القطع الاثرية بمتحف
القطع الاثرية بمتحف إيمحتب سقارة، فيتو

افتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله.

أسعار تذاكر زيارة متحف إيمحتب بسقارة

ويفتح متحف إيمحتب أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، ويكون الدخول إلى المتحف متضمن في رسوم تذكرة موقع سقارة الأثري. علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول يغلق في تمام الساعة 4:00 مساءً.

وتصل أسعار تذاكر الزيارة إلى 30 جنيها للمصريين والعرب، و10 جنيهات للطلاب من المصريين والعرب، وتصل إلى 450 جنيها مصريا للسائحين و230 جنيها مصريا للطلاب من السائحين الأجانب علي أن يكون الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.

Advertisements

اثار الملك أوناس

ويضم المتحف مجموعة مميزة وفريدة لآثار بعض ملوك وملكات مصر القديمة منهم الملك "أوناس" أو "ون إيس" أي "الموجود حقًا"، وهو آخر ملوك الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، وتصل تأريخ فترة حكمه من 2375 ق.م إلي 2345 ق.م.

وشَيٌَد الملك "أوناس" هرمه، على مقربة من هرم "زوسر" المدرج بسقارة، وعلى الرغم من صغر حجمه، فإن له أهمية عظيمة، حيث نُقش علي جدران حجرة دفنه وما قبلها، أول نصوص دينية وهي "متون الأهرام"، التي كشف عنها عالم الآثار الشهير "ماسبيرو" عام 1880م، وهي عبارة عن مجموعة تعاويذ  وصلوات وطقوس دينية مختلفة، تصل لأكثر من 700 تعويذة، لحماية رحلة المتوفي في العالم الآخر. 

ويصل ارتفاع هرم "ونيس" الآن 19 مترا، بعد أن كان في الأصل 44 مترا، وهو مُهدٌَم إلى حد كبير.

لوحة المجاعة بمتحف إيمحتب 

ويحتوي متحف إيمحتب على قطع مختلفة للملك "أوناس"، أهمهم: كُتلة حجرية تُعرف ب"لوحة المجاعة"، والتي عُثر عليها في الطريق الصاعد للملك، وتصور اللوحة أشخاصًا يعانون من الهُزال الشديد، وتدل هيئتهم علي أنهم غير مصريين، فربما من الـ"حريوشع" بمعنى ساكني الرمال، أي "البدو"، ومما لا شك فيه، أن العصور القديمة، قد شهدت تقلبات مناخية وموجات جفاف ومجاعات وأوبئة، وهناك رأي يُرجح إلى أن الملك "أوناس"، أراد تسجيل استضافته لهؤلاء البدو الذين عانوا من المجاعة، كنوع من كرم الحاكم المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

متحف إيمحتب بمنطقة سقارة متحف ايمحتب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار سقارة منطقة سقارة أسعار تذاكر زيارة متحف إيمحتب اثار الملك أوناس الملك أوناس لوحة المجاعة

مواد متعلقة

3 إجراءات من الكهرباء لزيادة مصادر الطاقة المتجددة

السياحة تشارك في الحفل الختامي لـ حملة "مانحي أمل" بدار أوبرا ماست

نائب وزير السياحة تشهد مراسم توقيع بروتوكول لإقامة منتجع استشفائي في مصر

السياحة والآثار تنظم برنامجا للمشاركين في المؤتمر  الدولي 19 لجراحي الأسنان بالأقصر

السياحة تعلن تقديم تحفيز إضافي لشركات الطيران لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر

الآثار تنظم زيارات سياحية للوفود المشاركة في معرض إيديكس 2023

4 إجراءات عاجلة من الكهرباء لعدم انقطاع التيار أثناء الانتخابات الرئاسية

السياحة والآثار تنظم مسابقة لشركات السياحة الأمريكية

الأكثر قراءة

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

طلعت محرم يقود المران الأول للمقاولون استعدادا لمواجهة الجيش

الابن دفن الجثامين فوق السطوح، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

إطلاق النار على اثنين من موظفي الحرس الوطني الروسي

أول رد فعل من فيتوريا بعد قرار اعتزال طارق حامد

الاقتصاد المصرى يقاوم أزمات عالمية، خفض التصنيف الائتمانى للوكالات «الأبرز»

Advertisements

منوعات

المزيد

"إكس" تكسب 10 ملايين متابع خلال شهر

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

عقوبات فى قانون الانتخابات الرئاسية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية