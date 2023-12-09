صاحب أول نصوص دينية، تعرف على آثار الملك أوناس بمتحف إيمحتب في سقارة

افتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله.

أسعار تذاكر زيارة متحف إيمحتب بسقارة

ويفتح متحف إيمحتب أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، ويكون الدخول إلى المتحف متضمن في رسوم تذكرة موقع سقارة الأثري. علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول يغلق في تمام الساعة 4:00 مساءً.

وتصل أسعار تذاكر الزيارة إلى 30 جنيها للمصريين والعرب، و10 جنيهات للطلاب من المصريين والعرب، وتصل إلى 450 جنيها مصريا للسائحين و230 جنيها مصريا للطلاب من السائحين الأجانب علي أن يكون الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.

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اثار الملك أوناس

ويضم المتحف مجموعة مميزة وفريدة لآثار بعض ملوك وملكات مصر القديمة منهم الملك "أوناس" أو "ون إيس" أي "الموجود حقًا"، وهو آخر ملوك الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، وتصل تأريخ فترة حكمه من 2375 ق.م إلي 2345 ق.م.

وشَيٌَد الملك "أوناس" هرمه، على مقربة من هرم "زوسر" المدرج بسقارة، وعلى الرغم من صغر حجمه، فإن له أهمية عظيمة، حيث نُقش علي جدران حجرة دفنه وما قبلها، أول نصوص دينية وهي "متون الأهرام"، التي كشف عنها عالم الآثار الشهير "ماسبيرو" عام 1880م، وهي عبارة عن مجموعة تعاويذ وصلوات وطقوس دينية مختلفة، تصل لأكثر من 700 تعويذة، لحماية رحلة المتوفي في العالم الآخر.

ويصل ارتفاع هرم "ونيس" الآن 19 مترا، بعد أن كان في الأصل 44 مترا، وهو مُهدٌَم إلى حد كبير.

لوحة المجاعة بمتحف إيمحتب

ويحتوي متحف إيمحتب على قطع مختلفة للملك "أوناس"، أهمهم: كُتلة حجرية تُعرف ب"لوحة المجاعة"، والتي عُثر عليها في الطريق الصاعد للملك، وتصور اللوحة أشخاصًا يعانون من الهُزال الشديد، وتدل هيئتهم علي أنهم غير مصريين، فربما من الـ"حريوشع" بمعنى ساكني الرمال، أي "البدو"، ومما لا شك فيه، أن العصور القديمة، قد شهدت تقلبات مناخية وموجات جفاف ومجاعات وأوبئة، وهناك رأي يُرجح إلى أن الملك "أوناس"، أراد تسجيل استضافته لهؤلاء البدو الذين عانوا من المجاعة، كنوع من كرم الحاكم المصري.