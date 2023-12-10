استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في مصرع تلميذة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة مصرع تلميذة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الأسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مى ه س، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمرورها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها.
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وعلى الفور القى القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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