الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رياضة

ميتروفيتش ينقذ الهلال بهدف بالدقائق الأخيرة أمام التعاون في الشوط الأول بكأس السعودية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

كأس السعودية ، تقدم فريق الهلال السعودي بهدف مقابل لا شيء أمام التعاون بالشوط الأول في المباراة التي تقام بالدور ربع النهائي من كأس السعودية.

وأحرز الكساندر ميتروفيتش 2+45 هدف الهلال الأول بعد سقوط الكرة من يد حارس التعاون ليلجأ حكم المباراة للفار ويتأكد من صحة الهدف.

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي لمباراته أمام التعاون، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الهلال الرسمي ضد التعاون


حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – خاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو  – سيرجي سافيتش – سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – ميتروفيتش – مالكوم.

تشكيل التعاون أمام الهلال بكاس الحرميين 

وأعلن المدير الفني لفريق التعاون شاموسكا تشكيل فريقه لمواجهة الهلال والذي جاء على النحو التالي:

" مايلسون، عبدالملك العييري، جيروتو، عون السلولي، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، موسى بارو، جواو بيدرو".

وتقام مباراة الهلال والتعاون، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024"، ويتم بث المباراة عبر فضائية SSC بتعليق فارس عوض.

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وسبق أن تأهل فريق الهلال إلى هذا الدور بعد تخطى عقبة الحزم والفوز عليه بنتيجة (3-0)، بينما نجح التعاون في التأهل عقب الفوز على الوحدة بثنائية نظيفة.

فيما  حقق فريق الهلال فوزا صعبا على مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وجاءت أحداث المباراة على النحو التالي: 

أهداف المباراة 

تقدم الهلال بهدف أول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 20، وضاعف ميتروفيتش النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 30 من علامة الجزاء.

فيما قلص طارق عبدالله النتيجة لرفيق أبها بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي: 

 

الهلال يجدد عقد علي البليهي 

وقالت صحيفة "عكاظ"، أن مجلس إدارة "الزعيم" يستهدف تجديد عقد البليهي، لمدة عام إضافي حتى 2025.

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت في يناير الماضي، تمديد عقد البليهي لمدة موسم، حيث ينتهي مع "الزعيم" في 2024.

وكان البليهي قد انضم لصفوف الهلال قادما من الفتح في 2017، وحصد معه عدة بطولات محلية وخارجية، وبات واحدا من أهم لاعبي الفريق، والمنتخب السعودي الذي شارك معه في مونديال 2022 بقطر.

وخلال مشوار البليهي الكروي مع "الزعيم" توّج بـ4 بطولات دوري محترفين، وأبطال آسيا (مرتين)، وكأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين)، وكأس السوبر السعودي (مرتين).

وشارك البليهي خلال فترة تواجده مع الهلال في 187 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع آخر.

وفي الموسم الجاري، شارك البليهي في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفا واحدا، وتلقى بطاقة حمراء واحدة أمام النصر في ديربي الرياض.

فيما حرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

أرقام النصر السعودي 

لكنه استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف برصيد 8 نقاط عام 2011، وتلقى هزيمتين، ثم صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا.

كذلك تأهل النصر الملقب ب"العالمي" في الصدارة بـ11 نقطة عام 2020 وتلقى هزيمة واحدة، ثم تأهل في 2021 بعدما جمع 11 نقطة وخسر مرة واحدة أيضًا.
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