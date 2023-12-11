الإثنين 11 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الحجازية، بخطوات بسيطة والنتيجة مضمونة ومبهرة

طريقة الحجازية، فيتو
طريقة الحجازية، فيتو

 

طريقة عمل الحجازية، من طرق الحلويات المصرية الشعبية، والتي تتميز بقوامها الطري وطعمها الحلو اللذيذ، وطريقة عمل الحجازية، تتكون من عجينة خميرية محشوة بالقرفة والسكر، ويمكنك تقديمها لضيوفك، كما يمكنك عملها في البيت لأفراد أسرتك كتحلية مسائية في الشتاء.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الحجازية، الوصفة الأصلية، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة ومبهرة.

 

مقادير عمل الحجازية

3 أكواب دقيق سميد ناعم
2 كوب دقيق جميع الأغراض
نصف كوب سمن
نصف كوب زيت
كوب سكر
ملعقة كبيرة خميرة
كوب وربع ماء
رشة ملح
كوب زبادي وزنه 120 جرام

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الحشو

2 كوب دقيق سميد
كوب سكر
2 ملعقة كبيرة قرفة
1/3 كوب ماء

طريقة عمل الحجازية

تحضير العجينة:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسميد والسمن والزيت والسكر والخميرة والماء والملح.
قلبي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.
غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة ساعة على الأقل.

تحضير الحشو:

في وعاء صغير، اخلطي الدقيق والسكر والقرفة.
أضيفي الماء بالتدريج حتى تتكون عجينة متماسكة.

الحجازية

تشكيل الحجازية:

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة.
افردي كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة.
ضعي ملعقة كبيرة من الحشو في وسط الدائرة.
أغلقي الدائرة على الحشوة لتشكيل كرة.

تحمير الحجازية:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
رصي الحجازية في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.
اخبزي الحجازية لمدة 45 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
تقدم الحجازية ساخنة أو باردة.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة الفانيليا إلى الحجازية للحصول على نكهة أطيب.
يمكنك استخدام دقيق السميد فقط في العجينة، ولكن سيؤدي استخدام دقيق جميع الأغراض إلى الحصول على عجينة أكثر نعومة.
يمكنك إضافة جوز الهند أو اللوز أو المكسرات الأخرى إلى الحشو حسب الرغبة.

 

طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد

 

ولكل من تبحث عن طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد السايب، نستعرض في السطور التالية، المقادير والطريقة.

البسبوسة المرملة

مقادير البسبوسة:

نصف كيلو دقيق سميد
نصف كوب سمن دايب
كوب سكر
ربع كوب جوز هند ناعم
كوب إلا ربع حليب
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
ملعقة فانيليا
شربات خفيف( ٢كوب سكر +٢ كوب ماء + نقطتين ليمون + ڤانيلا)

 

طريقة عمل البسبوسة:

تخلط المكونات سويا، ولكن دون عجن.
تفرد العجينة فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة بمادة دهنية وتترك ١٠ دقائق قبل دخولها الفرن.
ثم تخبز في فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥:٣٠ دقيقة.
فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات الساخن.

 

شروط وأسرار نجاح البسبوسة

نستعرض أهم شروط أسرار نجاح البسبوسة، والتي أجمع عليها أكبر شيفات الحلويات.
أهم سر من أسرار نجاح البسبوسة؛ هو ألا يتم عجن البسبوسة على الإطلاق عند عملها، وكذلك أن يكون الشربات الذي تسقى به البسبوسة ساخن، وهي ساخنة، وتسقى فور خروجها من الفرن.
كذلك لابد أن يغلف السمن السايح المضاف للبسبوسة، كل حبيباتها تماما، فهي خطوة هامة من خطوات نجاح البسبوسة.
كذلك يذاب السكر وعسل الجلوكوز مع اللبن على نار هادئة تماما.
من شروط الحصول على بسبوسة مرملة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت، ألا نتركها حتى تمام التسوية في الفرن، ولكن نتركها حتى تحمر الجوانب فقط، ثم نطفيء الفرن، ونشعل الشواية، ونتابعها حتى تأخذ اللون الذهبي المميز لها.

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