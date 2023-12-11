الإثنين 11 ديسمبر 2023
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حوادث

استعجال التقرير المروري لشخص لقي مصرعه في انقلاب دراجة نارية بالعين السخنة

مصرع شخص فيتو
مصرع شخص فيتو

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري لشخص لقي مصرعه وتحولت جثته لأشلاء إثر انقلاب دراجة نارية على طريق العين السخنة، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب موتوسيكل نتج عنه جثه أشلاء على طريق السخنة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفًى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

 

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