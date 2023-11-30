الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال التقرير الطبي لـ 18 مصابا بتصادم ميكروباص مع ملاكي بنزلة كوبري الحرفيين

حادث تصادم،فيتو
حادث تصادم،فيتو

استعجلت نيابة السلام، التقرير الطبي لـ ١٨ شخصًا أصيبوا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي نزلة كوبري الحرفيين اتجاه السلام، وعززت الإسعاف بـ٦ سيارات مبدئي لموقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 
 

حوادث السيارات على الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفًى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة التقرير الطبي الدول المركزي للتعبئة العامة تصادم ميكروباص حادث تصادم سيارة ميكروباص كوبري الحرفيين للتعبئة العامة والاحصاء

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