الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

فضيحة تطيح بـ4 وزراء و11 مسؤولا في اليابان، اعرف السبب

علم اليابان، فيتو
علم اليابان، فيتو

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا في حكومته، على خلفية فضيحة تمويل غير معلن أثارت غضبا شعبيا كبيرا.

وقالت صحيفة أساهي اليابانية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، إن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، من بين الذين سيجري استبدالهم، ومن بينهم أيضا نواب وأمناء برلمانيون.

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وينتمي المسؤولون الخمسة عشر المقرر إقالتهم إلى "فصيل آبي" وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، والذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (690 ألف دولار) من الأموال السياسية على مدى خمس سنوات.

وقالت الصحيفة إن من المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر.

وكانت معدلات تأييد حكومة كيشيدا تقل عن 30% حتى قبل فضيحة جمع التبرعات، وهو مستوى قياسي منخفض خلال رئاسته للوزراء التي بدأت في أكتوبر 2021، مما يعكس مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق.

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اليابان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا الحزب الديمقراطي الحر الحاكم

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