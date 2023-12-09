السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

إمبراطورة اليابان
إمبراطورة اليابان ماساكو، فيتو

بينما تحتفل بعيد ميلادها الـ 60، أعربت إمبراطورة اليابان ماساكو، عن رغبة متجددة في «المضي قدما إلى المستقبل».

وتقدمت إمبراطورة اليابان، بالشكر، في بيان صدر عن وكالة البلاط الإمبراطوري، أولئك الذين دعموها خلال العقود الستة الماضية حتى الآن، قائلة: «أشعر بامتنان عميق لكل شخص قام برعايتي، بدءًا من والديّ، اللذين ربياني بحب».

 اليوبيل الماسي

فلدى وصولها إلى الستين من عمرها وبلوغها اليوبيل الماسي، قالت الإمبراطورة ماساكو، إنها تشعر بـ«عدم تصديق» ذلك، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

Advertisements

وبعد أن أطفأت 60 شمعة، تذكرت الإمبراطورة ماساكو، الأحداث التي مرت منذ دخولها العائلة الإمبراطورية عام 1993 بزواجها حينئذ من ولي العهد الأمير ناروهيتو، وهو إمبراطور اليابان حاليا، قائلة إن زلزال هانشين الكبير عام 1995 والزلزال الكبير في شرق اليابان وموجات المد العاتية تسونامي عام 2011 كانت «حقائق تعين تقبلها بصدمة وحزن عميقين».

وأضافت الإمبراطورة: «كم أعجبت بالطريقة التي يوحد بها الناس قواهم ويحاولون التغلب على الصعوبات التي يواجهونها».

 اضطراب التكيف

الإمبراطورة، وهي دبلوماسية سابقة تلقت تعليمها في جامعتي هارفارد وأكسفورد، وتعاني من اضطراب التكيف منذ ديسمبر 2003 عندما كانت لا تزال ولية للأميرة ولم تظهر علنا إلا قليلا حتى أصبحت إمبراطورة.

وقد أشار أطباؤها إلى أنه على الرغم من أنها في مرحلة التعافي، إلا أن حالتها تتقلب. وأعربوا عن أملهم في أن تحصل على قسط كاف من الراحة لإعادة شحن طاقتها، خاصة بالنظر إلى حضورها المتزايد في المناسبات والاحتفالات، وكذلك الزيارات داخل وخارج اليابان هذا العام.

ويواكب احتفال هذا العام الذكرى الثلاثين لزواجها، قالت الإمبراطورة إن الدعم الثابت من زوجها «مكنني من رؤية هذا اليوم». كما أعربت عن ارتياحها لأن ابنتهما الأميرة أيكو قد بلغت سن الرشد قبل عامين. وقالت الإمبراطورة: «آمل أن تقضي السنوات المتبقية من حياتها الجامعية بشكل هادف».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إمبراطورة اليابان ماساكو ولي العهد الأمير ناروهيتو امبراطور اليابان زلزال هانشين الكبير موجات المد العاتية تسونامي وكالة البلاط الإمبراطوري اليوبيل الماسي

مواد متعلقة

رئيس وزراء اليابان يؤكد تقدير بلاده لدور مصر خلال أزمة غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة

اليابان تتعهد بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

الشحات غتوري يعود للقاهرة بعد حضور اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

عقوبات فى قانون الانتخابات الرئاسية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية