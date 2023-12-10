طلاب جامعة النهضة يشاركون في الانتخابات الرئاسية بلجان الوافدين ببني سويف

أدلى آلاف الطلاب بجامعة النهضة ببني سويف بصوتهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول 2024 بلجان الوافدين بالمحافظة استجابة للمبادرة التي أطلقتها جامعة النهضة خلال الفترة الماضية بتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كحق وواجب على كل مواطن مصري.

الآلاف من طلاب جامعة النهضة يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الوافدين ببني سويف

وأدلى الطلاب بأصواتهم ويرافقهم الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ببني سويف وعضو مجلس الشيوخ، نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، وأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بكافة كليات الجامعة، والمئات من العاملين بالجامعة بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد محمد مبروك الإعدادية في شرق النيل بمحافظة بني سويف.

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حسام الملاحي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية لتعبير الشباب عن إرادتهم السياسية وبناء مستقبل مزدهر لمصر

وقررت جامعة النهضة ببني سويف تخصيص سيارات لنقل الطلاب المغتربين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في لجان الوافدين الموجودة بالمحافظة.

من جانبه، وجه الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة كلمة للطلاب ولجميع العاملين بالجامعة صباح اليوم الأحد قبيل انطلاق اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، أكد فيها على أهمية المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية والتي تنبع من أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية التي تخوضها مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة.

رئيس جامعة النهضة ونوابه والعمداء والعاملين بالجامعة يرافقون الطلاب خلال إدلائهم بأصواتهم

كما أكد رئيس جامعة النهضة أن المشاركة في الانتخابات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة المجتمعية والمساهمة في بناء مستقبل مصر المزدهر، وهي مناسبة مهمة للتعبير عن الإرادة السياسية للشعب والمشاركة الفعالة في رسم مسار مستقبل الوطن.



وقدم رئيس جامعة النهضة الدعوة للطلاب وجميع المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مما يؤكد مدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبل بلادهم بكل حرية.



ومن جانبه أكد المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة أن المشاركة في الانتخابات واجبًا وطنيًا وحقًا كفله الدستور لكل المصريين، وأن المشاركة في الانتخابات بإيجابية وممارسة الحق الانتخابي يعد حقا كاملا للمواطن المصري، واختيار المرشح المناسب لرئاسة مصر خلال الفترة القادمة.



وأضاف أن دور الجامعة هو توعية الطلاب بحقوقهم الدستورية وأهمية مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية حماية لأصواتهم وللمكتسبات الديمقراطية التي أقرها الدستور المصري والذي كفل للمواطنين حقوق الممارسة السياسية الإيجابية بغرض تنمية الوطن وحمايته.

جامعة النهضة



ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.