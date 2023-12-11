الإثنين 11 ديسمبر 2023
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سياسة

البابا تواضروس يلتقي سفراء مصر في كندا وماليزيا وبوليفيا

البابا تواضروس،فيتو
البابا تواضروس،فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، السفير هاني محمد ناجي سفير مصر الجديد في أستراليا.

وتحدث قداسة البابا تواضروس خلال اللقاء عن تواجد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول العالم وتبادل الحوار مع ضيفه عن كيفية ربط الشباب في المهجر بالوطن مصر وتشجيعهم على زيارتها خاصةً الجيلين الثاني والثالث.

وفي ختام اللقاء تمنى له قداسة البابا تواضروس التوفيق في مهمته الجديدة.

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البابا تواضروس يوضح خدمة الكنيسة الأرثوذكسية في بوليڤيا

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، السفير حاتم النشار السفير الجديد لمصر في بوليڤيا.

ووَجَّهَ السفير خلال اللقاء، الدعوة لقداسة البابا تواضروس لزيارة بوليڤيا، فيما تحدث قداسة البابا تواضروس عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوليڤيا، متمنيًا لسيادته التوفيق في مهمته الجديدة.
 

البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في إندونيسيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، السفير ياسر حسن سفير مصر جمهورية مصر العربية في إندونيسيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن لقاء سفير مصر الجديد في أندونيسيا وقداسة البابا تواضروس الثاني جاء للتعارف، وذلك قبل تسلمه مهمته الجديدة سفيرًا لمصر في اندونيسيا، وتمنى له قداسة البابا تواضروس التوفيق.

البابا تواضروس: الانتخابات الرئاسية مشاركة في بناء الوطن

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مشاركتنا كمصريين في الانتخابات هو حق وواجب تمليه علينا مسؤلية بناء الوطن، وشدد على أن الاختيار رغم أنه حرية شخصية إلا أنه مسؤولية لأن من يختار اختيارًا يجب أن يعلم أنه سيتحمل تبعاته.

مشهد دستوري

وعن المشهد الانتخابي قال قداسة البابا تواضروس: نحن في هذا المشهد الدستوري الجميل ومشهد إظهار المواطنة. فالمواطنة ليست كلمة وإنما فعل، وبالتالي المشاركة هي تأدية هذا الفعل".

وتابع: "ذهبت إلى اللجنة وانتخبت مثل عموم المصريين، وفي الطريق شاهدت الكثافة الموجودة من المواطنين المصريين، الذين يقفون في طوابير منتظرين، وكل أحد منهم يشتهي أن يدخل لجنته ويُدلي بصوته ويقدم اختياره، وهو أمر مفرح جدًّا: أننا كلنا كمصريين نشترك في بناء صورة الوطن أمام أنفسنا وأمام العالم كله"

وعمن يشككون في المشهد الانتخابي ولا سيما من يفعلون هذا على لاعتبارات دينية، قال قداسة البابا: "على أرض الوطن نحن كلنا ننتمي لتراب هذا الوطن فكلنا مصريين."، واستدرك: "أتكلم هنا كمواطن وأؤكد على هذا المعنى دومًا ليس لكوني رجل دين مسيحي" وأكمل: "منذ أيام الفراعنة ومرورًا بالعصور المسيحية والعصور الإسلامية والزخم الكبير في الحضارة المصرية الذي نحمله كلنا في دواخلنا، وهو أمر يجعلنا نفتخر بأن بلدنا هي مصر، وبأني مصري" وأوضح: "يوجد في كل زمن مَنْ يُشكك ومَنْ يُدخِلنا في يأس ومَنْ يغلق أمامنا الطريق، ولكن العين الواعية والعين التي تنظر للمستقبل هي التي تنظر إلى أن بناء الوطن وبناء ديمقراطية الوطن."

وأضاف: "إننا أمام أربعة مرشحين، حتى وإن كان أحدهم هو رئيس الدولة الحالي ولكننا أمام أربعة مرشحين مثل أي دولة في العالم، والمرشحون قدموا أنفسهم وقدموا برامجهم، وقدموها للشعب من خلال التلفزيون، وأيضًا زارونا، واستقبلت الأربعة هنا واستقبلت الوفود التي جاءت معهم، وتكلمنا معًا، وسألتهم عدة أسئلة عن تدبيرهم لبعض الأمور، وكانت ردودهم إيجابية، فنحن في الحقيقة نوجد على طريق ديمقراطي لبناء الوطن، وهذا الأمر بالتوعية والتعليم والثقافة يستطيع ان يصل إلى جموع الناس"

وأكد: "هؤلاء المُشككون موجودون في كل زمن، وهم يشككون على اعتبارات دينية، والاعتبارات الدينية لا تبني الأوطان، بل المشاركة الفعلية والتواجد الفعلي هو الذي يبني الوطن"

وعن رسالة قداسة البابا تواضروس الثاني التي يريد أن يوجهها من مصر للعالم قال: "مشاركتنا كلنا كمصريين هي مشاركة واجبة وحق لنا كلنا، نعمل هذا بفرح، ونشترك في هذا المشهد بفرح شديد جدًّا، نشترك في الاختيار، والاختيار هو حرية ومسؤولية، هو حرية فالإنسان يختار، ولكنه في نفس الوقت هو مسؤولية، والتقاعس عن المسؤولية لا يبني الوطن ولا يفرد أمامنا الطريق" وأضاف: "أنا أعرف أن بلدنا تواجه تحديات وأزمات ومشكلات مثل أي مكان في العالم، لكن تكاتفنا جميعًا معًا ومشاركتنا معًا على كل الأصعدة، وليس في مجال معيَّن، هو الذي يبني ووطننا"

واستكمل: "فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وهو صديق عزيز لنا ودائمًا نتقابل ونتزاور ونتكلم في التليفون ونتناقش في موضوعات كثيرة، ونحن قريبين من بعض جدًّا وهذا أمر طيب، وأنا شخصيًّا أفرح به، وهذا هو النموذج للإنسان المصري، ونحن كمصريين يجب أن نعلم أن موضوع الدين أمر بين الإنسان وربه أما الوطن فللجميع، ولهذا نحن في هذا المشهد نقدم صورة إيجابية عن بلادنا، حضارتها وحاضرها ومستقبلها أيضًا".

وعن ما الذي ينتظره قداسة البابا تواضروس من الرئيس القادم قال قداسته:
"الرئيس القادم لمصر سيأخذ دفعة  إيجابية قوية بهذه المشاركة الواسعة الانتخابات، مما يجعله يفكر أكثر وأكثر في المجتمع المصري وفي الوطن المصري وفي الاحتياج المصري، فالوطن ليس التراب فقط وإنما الوطن بشر أساسًا، لذا فهو سيفكر في كل قطاعات البلد، ونحن لسنا بلد صغيرة، لقد تعدينا المئة مليون، وبالتالي نحن بلد لها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري، وهذا الثِقل مع الرئيس الذي سيقود البلد الفترة القادمة يحمل مسؤولية كبيرة، يحتاج أن كل الناس تكون معه، ويحتاج أن يفكر في المستقبل، وأن يفكر من أجل الناس في صورة إيجابية تغطي كل مواطن وتشبع احتياجات كل مواطن".

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

عبد الفتاح السيسي
 


 

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.
 


 

فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
 


 

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
 


وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

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البابا تواضروس شباب المهجر البابا تواضروس الثاني سفير مصر الجديد أستراليا السفير هاني محمد ناجي

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