مايا مرسي تتفقد مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية (صور)

تفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية بالمجلس، لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثانى، حيث استمعت إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تطبيق الفيديو كونفرنس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها بالإقبال الكبير للمرأة علي اللجان الانتخابية ولجان الوافدين خلال الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مشيره إلى أن المرأة خرجت مع افراد اسرتها تحمل علم مصر في مشهد احتفالي رائع لتدلي بصوتها من أجل مصر ولتواصل اثبات حبها وانتماءها لهذا الوطن.

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وأكدت أن المرأة المصريه اصبحت اكثر وعيا وادراكا لأهمية صوتها ومشاركتها بإعتباره واجب وطني علي كل فرد منا.

ويتابع المجلس القومى للمرأة، ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى مايقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بتصدر المرأة المصرية للمشهد في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى يومها الأول، مؤكدة أن ادلاء المرأة بصوتها في الانتخابات يعد حق وواجب وطني.

ودعت رئيسة المجلس، المرأة المصرية لاستكمال المشاركة بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد فى ثانى وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر.

وأشارت إلى أن المجلس سيواصل متابعة الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

المجلس القومي للمرأة، فيتو

وأوضحت أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.