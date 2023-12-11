الإثنين 11 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تكريم 16 شخصية من رموز الرقص الحديث فى ذكرى تأسيسها

تكرم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر 16 شخصية من رموز فرقة الرقص المسرحي الحديث  والتى تأسست على يد المخرج والمصمم وليد عونى وذلك  خلال الاحتفال بمرور 30 عاما على ميلادها والذى يشهد عرض “كى لا تتبخر الأرض" والمقام فى الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر على المسرح الكبير.

المكرمون من رموز فرقة الرقص المسرحي الحديث

يأتى التكريم للمبدعين الذين خرجوا من عباءة فرقة الرقص المسرحى الحديث خلال الثلاثة عقود الماضية وكان لهم رؤى فنية جديدة وأفكار مبتكرة وهم العارضين رشا الوكيل - عمرو باتريك - هالة إمام - عاطف الهنيدى - فدوى الهنيدى، المصممين كريم التونسى - كريمة بدير - مناضل عنتر - سالى أحمد - محمود مصطفى، مساعدون ومنفذون إخراج محمد سيد - مصطفى الزينى - محمد عبد العزيز - عمرو عاطف عبد العزيز - محمد مصطفى ومهندس الاضاءة ياسر شعلان.

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فرقة الرقص المسرحى الحديث

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث أبدعت ٣٤ عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من انتاج دار الاوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية والاجنبية منها إيطاليا، الصين، ألمانيا، كوريا، بلجيكا، فرنسا، المغرب وسلطنة عمان.

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وليد عونى مدير فرقة الرقص المسرحى الحديث فرقة الرقص المسرحي الحديث الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا المصرية عرض كى لا تتبخر الأرض

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