فرقة الرقص الحديث تحتفل بمرور 30 عاما على تأسيسها بـ«كي لا تتبخر الأرض»
تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس فرقة الرقص المسرحى الحديث وتشمل عرض “كى لا تتبخر الأرض” تصميم وإخراج وليد عونى إلى جانب تكريم عدد من رموز الفرقة على مر تاريخها وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر على المسرح الكبير.
ويقول المصمم والمخرج وليد عونى مؤسس الفرقة ومديرها الفني إن كي لا تتبخر الأرض عرض متكامل يجمع مفردات هامة تعبر عن تطور الفن الكوريجرافي في التصميم الحركي ويشمل مختارات من أهم عروضه مع فرقة الرقص المسرحى الحديث التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الوسط الفني المسرحي المصري فى قالب متكامل، كما يبرز المحطات التى شهدت تطور هذا الخط المسرحي الراقص الجديد على ساحة الإبداع المصرى فى بداياته عام 1993 حتي باتت من أهم الفرق والأكثر تأثيرًا فى حركة الرقص على المسارح المصرية والعربية، وتابع أن عناصر العرض ورموزه تضم دراسة لعدة عروض سابقة مختلفة ومشهديات سريالية تصب في واقع واحد نعيشه في عصرنا المرتبك لنقدم هدية إلى "القضية" قضية أرواح، قضية كيان بشري، ولا يهم أي قضية كانت مؤكدا أنها قضية جذور وحياة أرضنا أن نعيشها على أرضنا كى لا تتبخر الأرض.
جدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحى الحديث أبدعت 34 عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من إنتاج دار الأوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية الأجنبية وتضمنت أسلوب الرقص المعاصر المصري في رؤية جديدة وأفكار مبتكرة وأبعاد سينوغرافية أثرت على الكثير من المصممين المصريين الجدد.
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