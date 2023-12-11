قضاة بلجان الغربية يخرجون لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم (صور)

في لفتة إنسانية خرج المستشار أحمد محمد حسن المشرف على لجنة 61 بمجلس مدينة كفر الزيات عدة مرات، من اللجنة لمساعدة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبين بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتهم الصحية.

كما حرصت المستشارة نرمين شلبي المشرفة على لجنة 28 بمدرسه كفر ديما الابتدائية، على مساعدة سيدة مسنة أمام اللجنة لتدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسمحت للناخبة بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتها الصحية.

Advertisements

وأشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بالمظاهر الإنسانية في كافة أنحاء المحافظة وبوعي المواطنين الذي ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.