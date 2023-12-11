الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قضاة بلجان الغربية يخرجون لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم (صور)

الانتخابات الرئاسية,
الانتخابات الرئاسية, فيتو

في لفتة إنسانية خرج المستشار أحمد محمد حسن المشرف على لجنة 61 بمجلس مدينة كفر الزيات عدة مرات، من اللجنة لمساعدة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبين بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتهم الصحية.

محافظ الغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بطنطا (صور)

آداب طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي

كما حرصت المستشارة نرمين شلبي المشرفة على لجنة 28 بمدرسه كفر ديما الابتدائية، على مساعدة سيدة مسنة أمام اللجنة لتدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسمحت للناخبة بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتها الصحية.

Advertisements

وأشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بالمظاهر الإنسانية في كافة أنحاء المحافظة وبوعي المواطنين الذي ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

 14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 معرفة اللجنة الانتخابية مقر اللجنة الانتخابية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية معرفة مقر اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

محافظ الغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بطنطا (صور)

انتخابات الرئاسة 2024، ياسر قمر يدلي بصوته بالقاهرة الجديدة

على أنغام الأغاني الوطنية، توافد الناخبين على لجان الغربية (فيديو وصور)

دماء على الأسفلت، سيارة طائشة تطيح بأحلام بنت الـ17 عامًا على طريق طنطا

الأكثر قراءة

مصطفى مدبولي يترأس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات

كولر يصطحب 5 لاعبين خارج قائمة الأهلي بالمونديال

حازم فتوح يكشف تفاصيل معسكر الزمالك فى الإمارات

حقيقة اتفاق محمد صبحي مع بيراميدز للانضمام للفريق بالموسم الجديد

ياسر جلال يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بـ 6 أكتوبر

عودة أبو عبيدة تكشف زيف جيش الاحتلال، زعموا اغتياله وظهور الملثم يستفز إسرائيل

وجوه ومواهب شابة خطفت الأنظار في مسلسلات 2023

الداخلية تواصل تأمين الانتخابات الرئاسية وتقدم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يتصدر.. أرقام اللاعبين المرشحين على لقب أفضل لاعب في جوائز الكاف 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم إطالة السجود؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية