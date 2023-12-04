الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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آداب طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي

آداب طنطا تحتفل بتخريج
آداب طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لطلاب برنامج علم النفس

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة طنطا.

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جاء ذلك بالمدرج الكبير بالمنبى المركزى بمجمع الكليات سبرباى، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية.

بدأت فعاليات حفل التخرج بطابور العرض التقديمى باصطفاف الخريجين وانطلاق الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض دخول الخريجين للاحتفال بهم.

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وفى كلمته وجهت الدكتورة  شيماء شكرى خاطر رئيس قسم علم النفس بالكلية كل الشكر إلى إدارة الكلية المتمثلة فى الأستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية على الجهود المضيئة في كافة قطاعات الكلية وقائدة نهضة حركة التطوير المستمرة بالكلية وكذلك الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم علم النفس بالكلية، كما توجه بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول إلى هذا اليوم الذي يحتفلون فيه مع أبنائهم بنجاحهم وتفوقهم، موجهًا لشباب الخريجين الدعوة للعمل المستمر والدؤوب لرفع راية العلم في المجتمع.

 

ومن جانبه، أعرب الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية عن سعادته بمشاركة أبناءه الطلاب فرحتهم بالتخرج، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، كما طالب جميع الخريجين بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، مؤكدا أن الجامعة وإدارة الكلية لم تبخل بتقديم الدعم الكامل طوال أربعة سنوات للوصول إلي هذا اليوم، مؤكدًا ثقته في الخريجين الواعدين للخوض في مجالات فرص العمل العديدة.

 

وعلى هامش الاحتفالية قام الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية والدكتور أحمد عبادة العربى والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالرزاق الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عياد استاذ بقسم علم النفس ووكيل الكلية الأسبق للدراسات العليا والبحوث  والدمار محمد منصور  منسق برنامج علم النفس الإكلينيكي بمنح دروع التميز وشهادات التكريم لأوائل خريجي الدفعة، وجميع الطلاب والطالبات ببرنامج علم النفس الاكلينيكي بالكلية متمنين لهم النجاح في مسيرتهم العملية.

 

 

كما حرص أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس الإكلينيكي على إهداء درع حفل التخرج الدفعة الأولى لبرنامج اللغة الإنجليزية والترجمة لسعادة الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية تقديرًا وتكريمًا لجهوده المستمرة ودعم البرامج الأكاديمية المميزة بالكلية وكذلك الارتقاء بكافة القطاعات على مستوى الكلية.

 

من جانبه وجه عميد الكلية كل الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المنظمة ولفريق العمل من إدارة رعاية الشباب  وطلاب الإتحاد والجهاز الإداري   والعلاقات العامة بالكلية على التنظيم المتميز لهذا الحفل وإظهاره بالشكل الرائع والمنظم ولكل من شارك فى هذا النجاح

 

شارك حضور الاحتفالية الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج الأكاديمية المميزة بالكلية، والدكتورة  شيماء شكري خاطر رئيس قسم علم النفس بالكلية والدكتور أحمد عبدالفتاح عياد  وكيل الكلية الأسبق للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد منصور منسق البرنامج، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأمين عام الكلية والجهاز الإداري وأولياء الأمور للطلاب الخريجين بالكلية.

 

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