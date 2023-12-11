نجيب محفوظ، روائع أديب نوبل على الشاشة الصغيرة.. آخرها أفراح القبة

شقت روايات نجيب محفوظ طريقها بسهولة إلى الشاشة الصغيرة، مثلها في ذلك مثل السينما والمسرح. تميزت دراما نجيب محفوظ بالواقعية الشديدة وتشابكها مع تفاصيل حياة المصريين، مما خلق لها جماهيرية كبيرة.

استمد الأديب نجيب محفوظ ، شخصيات رواياته وقصصه من الواقع، من أناس تراهم العين كل يوم قد تراهم معك في البيت أو في السكن أو جوار في المكتب أو في الطريق، وأنه يأخذ من الواقع وينسج عليه من الخيال، ومن أشهر الشخصيات التي استمدها محفوظ من جيرانه شخصية السيد أحمد عبد الجواد في الثلاثية، حيث اعترف أنه كان من جيران عائلته وهو صغيرا.

ويعتبر الأديب نجيب محفوظ من أكثر الأدباء إنتاجا، ورواياته قدمت من خلال السينما والمسرح والتلفزيون فقد قدم للسينما أفلاما سواء عن رواياته او قصص غيره كتب لها السيناريو اختير منها 21 فيلما ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية وأكثر من عشر مسرحيات وعشرات المسلسلات التليفزيونية.. نستعرض بعضا منها في التقرير التالي تزامنا مع ذكرى ميلاده الثانية عشرة بعد المائة التي تحل اليوم:

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حديث الصباح والمساء

حديث الصباح والمساء عام 2001، العمل الدرامى الذى عالجه دراميا محسن زايد وأخرجه أحمد صقر، وقام بتمثيله مجموعة كبيرة من النجوم منهم ليلى علوى، دلال عبد العزيز، عبلة كامل، أحمد خليل، أحمد ماهر، سوسن بدر، خالد النبوى، وتدور القصة حول تاريخ مصر السياسي منذ عهد محمد على من خلال اسرة تتفرع أبنائها على مدار أجيال مختلفة.

ليلى علوي وأحمد خليل

عصر الحب وعرض عام 193 ويدور حول قصة صديقين ممثل وتاجر يحبان الجارة بدرية لكنها تحب الممثل ويحاول التاجر الوقيعة بينهما، بطولة سميحة أيوب وصلاح السعدنى وصلاح قابيل ورغدة، سيناريو عصام الجنبلاطى وإخراج يوسف مرزوق.

اما مسلسل "الباقى من الزمن ساعة" فعرض عام 1987 قصة نجيب محفوظ وسيناريو عصام الجنبلاطى وبطولة عزت العلايلى وفريد شوقى ومديحة يسرى وفردوس عبد الحميد وتدور حول أسرة محافظة مترابطة يرحل عائلها فيتورط أحدهم في جريمة قتل ويفلس الآخر، ويفكر الثالث في خيانة زوجته وتحاول الجدة جمع شتات الأسرة مرة ثانية.

نور الشريف فى السيرة العاشورية

أما رائعة الحرافيش "السيرة العاشورية" فقد قدمها الفنان نور الشريف عام 2002، وشاركه البطولة إلهام شاهين، والمسلسل تناول مفهوم البطل الشعبى من خلال عرضه لسيرة عاشور الناجى، وأسرته، حيث يمثل رمزا للمبادئ والقيم والعدل والرحمة وإنصاف البسطاء، وألقى العمل الضوء على تأثر الحارة المصرية بفكرة البطل الشعبى عند أديبنا الكبير نجيب محفوظ.

وجاءت الثلاثية بجزئيها قصر الشوق وبين القصرين وقام ببطولتها الفنان محمود مرسى في دور سى السيد وشاركه البطولة صلاح السعدنى وهدى سلطان في دور الست أمينة ومجموعة كبيرة من الممثلين.

أما مسلسل "الرجل الذى فقد ذاكرته مرتين" الذى جمع في البطولة بين أحمد زكى وهالة فؤاد حيث جمع الحب بينهم ثم الزواج من خلال هذا المسلسل قام ببطولته شكرى سرحان وإيمان وسعيد عبد الغنى، كتب له السيناريو والحوار أسامة أنور عكاشة وعرض عام 1981.

تصوير جديد للص والكلاب

وعن قصة "اللص والكلاب" تدور أحداث مسلسل "مصر" الذى عرض عام 1998 كتب له السيناريو أبو العلا السلامونى واخرجه احمد خضر وتدور أحداثه عن رءوف علوان الذى يقنع سعيد مهران بأفكاره المتطرفة بضرورة سرقة الأغنياء وتدور الاحداث ويصبح سعيد مهران قاتلا ويقتل في النهاية بطولة عبلة كامل ورياض الخولى وهانى رمزى.

أما مسلسل "قشتمر" المأخوذ بنفس اسم الرواية فتدور أحداثه حول صديقين من عائلات ثرية يرتبطان بآخرين من طبقة فقيرة يلتقيان على مقهى قشتمر، ويعاصران فترات سياسية مختلفة مثل حريق القاهرة وقيام ثورة يوليو وتأثيرها على كل منهما، سيناريو عصام الجنبلاطى وإخراج علية يس عرض 1993.

وفى مسلسل "حضرة المحترم" الذى كتب السيناريو عاطف بشاى وأخرجه سيد طنطاوى، في سياق درامى اجتماعى وتدور أحداثه داخل إحدى الهيئات الحكومية حول علاقات عاطفية بين الزملاء والصراعات بينهم.

أفراح القبة آخر المسلسلات

وأخيرا مسلسل "أفراح القبة "عام 2016، وقام ببطولته عدد من الفنانين منى زكى، جمال سليمان، إياد نصار، صابرين، صبا مبارك، إخراج محمد ياسين، العمل يدور داخل إحدى الفرق المسرحية خلال السبعينيات، حيث يعمل ممثلو الفرقة على المشاركة فى مسرحية جديدة تحمل اسم "أفراح القبة"، ثم يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التى حدثت بالماضي.