الإثنين 11 ديسمبر 2023
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حوادث

إحالة عاطلين لمحكمة الجنح في سرقة سيارة تاجر

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

أحالت نيابة النزهة، عاطلين لمحكمة الجنح في سرقة سيارة تاجر بدائرة قسم النزهة.

بداية الواقعة 

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغًا من تاجر بسرقة سيارته من أمام مسكنه. وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة. وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من القبض على شخصين، بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة تاجر بدائرة القسم.

اعترافات المتهمين 

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وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح وإزالة العلامات الخاصة بالسيارات واللوحات المعدنية، وأقروا ارتكابهم أكثر من واقعة سرقة على النحو المشار إليه. تم بإرشادهما ضبط سيارة أخرى مستولى عليها لدى عميل سيئ النية، وتم ضبطه. وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على السيارات المسروقة.

 

يواجه المتهمان عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه في جريمة سرقة سيارة.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

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كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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