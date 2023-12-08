شجاعة فتاة، لص يطعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على لص طعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط.
تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبة - مقيمة بدائرة المركز ) مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم.
وبسؤال والد المصابة قرر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة به من مدخل منزله وحال مشاهدة نجلته له تعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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