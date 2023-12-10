الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

إحالة المتهمين بسرقة إطارات السيارات في السلام للجنح

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت نيابة السلام، اليوم الأحد ٣ متهمين إلى محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بسرقة اطارات السيارات في السلام. 

معلومات جنائية 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين، وبينهما شخصان لها معلومات جنائية. وبتفتيشهم عثر بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة ٣ هواتف محمولة.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة بأسلوب الفك، وأنهم كانوا يسرقون إطارات السيارات من الشوارع والمواقف، ثم يقومون ببيعها لربح من خلالها.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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نيابة السلام معلومات جنائية مديرية أمن القاهرة محكمة الجنح سرقة اطارات السيارات هواتف محمولة السلام

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