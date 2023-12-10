رئيس بحوث الإسكان والبناء يعتمد وثائق تقييم استهلاك الطاقة للمباني بمؤتمر المناخ

شارك الدكتور محمد مسعود السعداوى رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة COP28 ومن خلاله تم الإعلان والاعتماد لإصدار وثائق كفاءة الطاقة للمباني والمنشئات Energy Performance Certificate والتي تتضمن قيام المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بمراجعة واعتماد وثائق تقييم استهلاك الطاقة للمباني.

وتعد أحد أهم مخرجات المرحلة الثالثة لمشروع Build-Me الذي يختص بدراسة تقليل الانبعاثات الصادرة من قطاع المباني والإنشاءات Net zero emissions والتي يمكن من خلالها الحصول على التمويل الأخضر green finance تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع تغير المناخ.

كما شهد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يرافقه نواب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية، عملية اصطفاف جميع معدات وسيارات جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وكذلك جميع الشركات العاملة في التنمية والتشغيل والصيانة في المدينة، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات (سيارة الكسح الحديثة "المدمج"، سيارات تنكات المياه، أوناش ولوادر، حفارات، سيارات قلابات، ماكينات نزح المياه).

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وأكد رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس وتغيرات الفصول، وأن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، الأمر الذي سيساهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والمساعدة علي تشغيل المحطة بكامل طاقتها، وكذلك تم تنفيذ بلاعات مطر إضافية بأقطار مختلفة في المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، وإحلال وتجديد أغطية البلاعات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم عمل صيانة كاملة لجميع شبكات الصرف والمياه وخطوط الطرد بكافة أحياء المدينة، بالإضافة إلى تطهير وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار، وعمل صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط المياه الخاصة بإدارة الحركة، وتوفير مصادر تغذية كهرباء بديلة، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء والمرافق بالجهاز قامت بالمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدينة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات السيد المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على الإستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم شتاء 2023/2024، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة طبقًا لخطة عمل، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة" والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة؛ لمواجهة الأمطار الغزيرة والنوات على مدار اليوم، وتفعيل خطة الإستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.