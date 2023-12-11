الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع شاب إثر جرعة مخدرات زائدة بالقليوبية

مصرع شاب بالقليوبية،
مصرع شاب بالقليوبية، فيتو

لقى شاب مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة في منطقة ميت نما دائرة مركز قليوب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط وإحضار المتهم الرئيسي في واقعة مصرع شاب على يد أهل خطيبته ببدر

مصرع عجوز سقط من علو بشبين القناطر


تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من  مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب على شاطئ ترعة الشرقاوية دائرة المركز وبه آثار حقن مخدرات، فانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز قليوب وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب عمره ٣٠ عاما وبه آثار حقن "ماكس" ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون متوفى نتيجة جرعة زائدة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

Advertisements

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.


ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مدير أمن القليوبية مركز قليوب مركز شرطة قليوب مستشفي قليوب مستشفي قليوب العام

مواد متعلقة

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في مصرع تلميذة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها

مصرع شخص وتحول جثته لأشلاء في انقلاب دراجة نارية على طريق العين السخنة

ضبط وإحضار المتهم الرئيسي في واقعة مصرع شاب على يد أهل خطيبته ببدر

عاتبته لتأخره عن العودة للمنزل، تفاصيل مصرع سيدة على يد زوجها بالدقهلية (فيديو)

الأكثر قراءة

باحث يكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر

وزارة المال السايب

كأس العالم للأندية، الأهلي يتوجه لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية (فيديو)

الرئيس السيسي يكشف أهداف بناء المدن الجديدة

بنك أمريكي شهير يتوقع خفض سعر الفائدة هذا الموعد

نقيب الأطباء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي

معركة الجنوب الفصل الأخير في قصة نتنياهو، جيش الاحتلال يستخدم آخر أوراقه ضد المقاومة

محافظ الوادي الجديد يمنح رحلتي عمرة لاثنين من كبار السن شاركا في الانتخابات (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يتصدر.. أرقام اللاعبين المرشحين على لقب أفضل لاعب في جوائز الكاف 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم إطالة السجود؟.. الإفتاء ترد

البحوث الإسلامية يطلق حملة "لغتنا حياتنا" لمواجهة محاولات التغريب التي تتعرض لها اللغة العربية

المزيد
الجريدة الرسمية