السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع عجوز سقط من علو بشبين القناطر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى عجوز مصرعه إثر سقوطه من علو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام.

txt

وفاة النجم العالمي رايان أونيل

txt

ماذا قالت ناهد السباعي في أول جمعة بعد وفاة والدتها؟

 

وكان مأمور مركز شرطة شبين القناطر تلقى اشارة من المستشفى تفيد بوصول " ع ع ا " 70 سنه جثة هامدة اثر سقوطه من علو  وتم اخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأنه سقط من علو وتم التحفظ على الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة والتصريح بالدفن.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأطباء الشرعيين أمن القليوبية شبين القناطر مديرية أمن القليوبية مستشفي شبين القناطر العام مركز شرطة شبين القناطر مستشفى شبين القناطر

مواد متعلقة

وفاة النجم العالمي رايان أونيل

أخبار الفن اليوم: وفاة شقيق أحمد حلمي.. والمخرج عاطف شكري يتعرض لـ أزمة صحية

ماذا قالت ناهد السباعي في أول جمعة بعد وفاة والدتها؟

أول تعليق من أحمد حلمي على وفاة شقيقه الأكبر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

الشحات غتوري يعود للقاهرة بعد حضور اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية