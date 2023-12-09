مصرع عجوز سقط من علو بشبين القناطر
لقى عجوز مصرعه إثر سقوطه من علو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام.
وكان مأمور مركز شرطة شبين القناطر تلقى اشارة من المستشفى تفيد بوصول " ع ع ا " 70 سنه جثة هامدة اثر سقوطه من علو وتم اخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأنه سقط من علو وتم التحفظ على الجثة.
وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة والتصريح بالدفن.
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