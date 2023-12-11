إقبال السيدات على لجنة الشهيد أحمد ذكي بمدينة الفيوم (صور)

شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد لواء أحمد ذكي لطيف (الناصرية الإعدادية بنات سابقا) بـ محافظة الفيوم، إقبالا كثيفا من قبل السيدات.

وقالت إحدى السيدات، إنها جاءت لتأدية الواجب الوطني، وأضافت: أرفض توجيه الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

لجان الفيوم

وتضم الفيوم 283 مركزًا انتخابيًا، بها 323 لجنة فرعية، تخدم مليونين و147 ألفًا و175 مواطنًا، لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية بالمحافظة.

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دائرة قسم أول شرطة الفيوم، يه 16 مركزًا انتخابيًا، ويضم 21 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 165ألفًا و342 ناخبًا، وقسم ثان شرطة الفيوم، 8 مراكز انتخابية، بها 13 لجنة فرعية، ومقيد بها 129 ألفًا و633 ناخبًا، لهم حق التصويت، ومركز شرطة الفيوم، به 40 مركزًا انتخابيًا، يصم 48 لجنة فرعية، ومقيم به 330 ألفًا و554 ناخبًا، ومركز شرطة أبشواي، به 36 مركزًا انتخابيًا، ويضم 36 لجنة فرعية، ومقيد به 246 ألفًا و480 ناخبًا.

ويضم المركز الانتخابي بمركز شرطة إطسا، 74 مركزًا انتخابيًا، بهم 80 لجنة فرعية، ومقيد به 423 ألفًا و901 ناخب، وفي مركز شرطة سنورس، 25 مركزًا انتخابيًا، به 28 لجنة فرعية، ومقيد به 200 ألفًا و958 ناخبًا، وفي مركز شرطة سنهور القبلية، يوجد 18 مركزًا انتخابيًا، تضم 22 لجنة فرعية، ومقيد به 164 ألفًا و327 ناخبًا، وفي مركز شرطة طامية، 31 مركزًا انتخابيًا، تضم 37 لجنة فرعية، ومقيد به 274 ألف و276 ناخبا، وفي مركز شرطة يوسف الصديق، 17 مركزًا انتخابيا، تصم 17 لجنة فرعية، ومقيد لهم 73 ألفًا و495 ناخبا، وفي مركز شرطة الشواشنة، 18 مركزًا انتخابيًا، تصم 21 لجنة فرعية، ومقيد به 138 ألفًا و245 ناخبا.

تفاصيل العملية الانتخابية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

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