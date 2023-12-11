الانتخابات الرئاسية 2024.. في الفيوم.. قافلة لأئمة المساجد.. وتفوق السيدات على الرجال في الإقبال.. والمحافظة تروج للمزارات السياحية وتنقل الناخبين في طفطف للجان

شهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم، تفوق السيدات على الرجال، خاصة في لجان القرى.

السيدات تفوقت على الرجال

فقد شهدت اللجان الانتخابية بقرى الفيوم، إقبالا من السيدات في الفترة المسائية غير مسبوق، وتكدست السيدات داخل المراكز الانتخابية مع بداية الفترة المسائية انتظارا للتصويت، في ظاهرة لم تشهدها الفيوم منذ 2011 وحتى الآن.

وأكدت مواطنات أنهن أتين للتصويت في الانتخابات، بعد أن سمعن من إمام المسجد أن التصويت واجب ديني وواجب وطني، بالإضافة إلى أنهن يدعمن الدولة في هذه الظروف العصيبة.

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قافلة لأوقاف مركزي الفيوم وأبشواي

ونظم أئمة مركز الفيوم، مثل زملائهم في أبشواي، قافلة تحث الأهالي على المشاركة في الانتخابات تطوف القرى قبل الإدلاء بأصواتهم.. وطافت القافلة في محيط اللجان الانتخابية بقرى مركز الفيوم، لتوعية الأهالي بضرورة النزول والمشاركة، باعتبار أن التصويت والمشاركة في الأحداث السياسية واجب وطني وواجب ديني.

وقال أحد أئمة المساجد بمركز الفيوم: إن كل من شارك في لجنة التوعية، شارك متطوعا من تلقاء نفسه، حتى أن الفكرة نفسها نابعة من الأئمة، باعتبار أن هذا واجب ديني قبل أن يكون واجبا وطنيا، لأن نصرة الوطن من أهم الواجبات علي كل مواطن.

ولفت إلى أنهم يجوبون جميع مقار اللجان الانتخابية بالإدارة يعربون عن فرحهم بالمشاركة الوطنية بالانتخابات الرئاسية، واختيار من سيعبر بالبلاد إلى بر الأمان، ويقودها للخروج من عنق الزجاجة، بعد الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع.

أما أئمة أبشواي فقد توجهوا في قافلة إلى المركز الانتخابي، داعين الأهالي إلى اتباعهم نحو اللجنة باعتبار أنه واجب ديني لإعطاء الأمانة إلى أهلها.

وقال أحد الأئمة: إنهم مثل وقدوة للمواطنين لذلك حرصوا على النزول جماعة إلى لجنة الانتخابات حتى بتأكد كل مواطن براهم أنه واجب شرعي على كل مواطن اختيار من يقود السفينة إلى بر الأمان.

طفطف لنقل الناخبين

أما محافظة الفيوم فقد رأت استغلال الانتخابات في الترويج للمزارات السياحية بين أبناء المحافظة، فخصصت طفطف لتوصيل الناخبين إلى لجانهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يجوب الطفطف كل أحياء الفيوم ويتوقف أمام المراكز الانتخابية.

100 يوم صحة

ولم تفوت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، هذه المناسبة دون أن تقدم خدماتها للمواطنين خاصة من كبار السن، فقد نشرت فرق عمل 100 يوم صحة بكل المراكز الانتخابية للكشف عن أمراض الضغط والسكر لكبار السن المترددين علي المراكز الانتخابية.

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