الإثنين 11 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط عامل وميكانيكي لسرقتهما 3 طلاب وربة منزل فى الشيخ زايد

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) والأجهزة الأمنية المعنية من  ضبط (عامل) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة ربة منزل بالإكراه داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد عن طريق تسلق المواسير.. وبحوزته (هاتف محمول وخاتم ذهب "متحصلات الواقعة" - الأداة المستخدمة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة. 
 

كما ضبط (ميكانيكى- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (ثلاث طلاب) بالإكراه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد... وبحوزته (المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم).

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وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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