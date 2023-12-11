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دين ودنيا

عالم أزهري: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ووطني علمه النبي لأصحابه

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

 أكد الدكتور أسامة قابيل، العالم الأزهري، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، أن المشاركة في  العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، تعتبر واجب شرعي ووطني، لافتا إلى أن الشورى في الإسلام أمر واجب، وعلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، لأنها هى الديمقراطية الحقة وهي التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع، وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون".

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حكم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وأوضح وكيل  المشيخة العامة للطرق الصوفية فى تصريحات له: "أمرهم شورى بينهم، يعنى يكون لهم رأى فى الأمور المشتركة بينهم، حتى تبنى المصلحة العامة للمجتمع على اجتماع الفكر والرأى فيها،حتى إذا تبينت لهم المصلحة، انتهزوها وبادروها فلابد هنا من التشاور فى اختيار حاكم البلاد، كل فرد فى المجتمع يقول رأيه من وجهة نظره، وفى النهاية يتشكل الفكر والرأى حول شخص الحاكم، وهو ما علمنا إياه الإسلام فى أن يكون الأمر شورى".

وأشار إلى أن ضرورة أن يحتشد المواطنين بالملايين أمام  صناديق الانتخاب، للمشاركة واختيار ما يرونه مناسب من وجهة نظر كل فرد، مؤكدا أن المجتمع المصرى صاحب حضارة منذ آلاف السنين، ولديه وعى كبير بقيمة وطنه، ويسعى دائما لتنمية الحاضر وتشوف وبناء المستقبل.

 

أمين الفتوى: الإسلام أمرنا بالمشاركة الايجابية فى المجتمع

ومن جانبه قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية،  إن الإسلام حث على المشاركة الإيجابية فى البيئة المحيطة، لافتا إلى أن الايجابية هى الانصهار فى المجتمع والتفاعل معه فى كل المراحل.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "الإنسان الإيجابي هو الذى يبذل طاقته فى المشاركة، ولا يترك حدثا إلا وله بصمة فيه حتى ولو بكلمة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا المشاركة الإيجابية وقال لنا: اتقوا النار ولو بشق تمرة ".

وأضاف: "كل فرد عليه مسؤولية المشاركة فيما يتعلق بالمجتمع، حتى تتولد حالة إيجابية كبيرة فى المجتمع".

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عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

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