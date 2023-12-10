عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن مصر دولة لها حضارة شهد لها أهل الأديان والفلسفات، وشهد لها كل أرباب الثقافات، لافتا إلى أن مصر دولة محورية سواء دينيا وثقافية وتأثيرا فى إقليمها، لا يمكن لأحد أن يغفل دورها الحضارى الكبير على مدار التاريخ.

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية



وأوضح العالم الأزهري، خلال استضافته على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الإنسان المصرى يحتفى بنفسه ويشهد اليوم ما يحدث من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، إن دولته قادرة على صنع الحاضر والتشوف وبناء المستقبل، اليوم هو يوم الشهادة لأهل مصر أبنائهم وأحفادهم لكى تظل بلدهم قوية الأركان".

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واستكمل: "فالأصل فى كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى كرامة ومنحه مكانة، لابد أن يكون إيجابيا، فلو عاش الإنسان كسولا وعاجزا فلا يلوم إلا نفسه، فالإنسان بفطرته هو من يبنى ويسعى للتميز والتطور، فآيات القرآن الكريم أعطت الدفعة القوية لكل مؤمن للمشاركة فى كل الأحداث، سواء فى الماضى والحاضر والمستقبل، فالقرآن حى يصنع الحياة".

عمرو الورداني: سيدنا النبي علمنا بناء الأوطان



ومن جانبه قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب من الناس أن يوطنوا أنفسهم على أن يكونوا إيجابيين، لافتا إلى أن كل شخص فينا لابد أن يكون صابر ومقبل على الإيجابية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "بقول لكل شخص متشائم، إن كل من يحمل هم الأمة المصرية يكون فرد بأمة، وهنا لابد علينا من المشاركة الإيجابية فى بناء الوطن والحفاظ على الوطن، ونحن منتبهين بالله، وعقيدتنا إننا نأخذ بالأسباب، فالكل منتبه إن هذه الدولة محروسة من عند الله".

واستكمل: "كل واحد عليه أن يؤدى دوره فى المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، وما تقوم به يعظمه الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون المرء صاحب يقين بالله، فما تفعله هو ابتغاء وجه الله".

