الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

المشاركة فى الانتخابات،فيتو
المشاركة فى الانتخابات،فيتو

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن مصر دولة لها حضارة شهد لها أهل الأديان والفلسفات، وشهد لها كل أرباب الثقافات، لافتا إلى أن مصر دولة محورية سواء دينيا وثقافية وتأثيرا فى إقليمها، لا يمكن لأحد أن يغفل دورها الحضارى الكبير على مدار التاريخ.  

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية


وأوضح العالم الأزهري، خلال استضافته على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الإنسان المصرى يحتفى بنفسه ويشهد اليوم ما يحدث من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، إن دولته قادرة على صنع الحاضر والتشوف وبناء المستقبل، اليوم هو يوم الشهادة لأهل مصر أبنائهم وأحفادهم لكى تظل بلدهم قوية الأركان".

Advertisements


واستكمل: "فالأصل فى كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى كرامة ومنحه مكانة، لابد أن يكون إيجابيا، فلو عاش الإنسان كسولا وعاجزا فلا يلوم إلا نفسه، فالإنسان بفطرته هو من يبنى ويسعى للتميز والتطور، فآيات القرآن الكريم أعطت الدفعة القوية لكل مؤمن للمشاركة فى كل الأحداث، سواء فى الماضى والحاضر والمستقبل، فالقرآن حى يصنع الحياة".

 

عمرو الورداني: سيدنا النبي علمنا بناء الأوطان


ومن جانبه قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب من الناس أن يوطنوا أنفسهم على أن يكونوا إيجابيين، لافتا إلى أن كل شخص فينا لابد أن يكون صابر ومقبل على الإيجابية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "بقول لكل شخص متشائم، إن كل من يحمل هم الأمة المصرية يكون فرد بأمة، وهنا لابد علينا من المشاركة الإيجابية فى بناء الوطن والحفاظ على الوطن، ونحن منتبهين بالله، وعقيدتنا إننا نأخذ بالأسباب، فالكل منتبه إن هذه الدولة محروسة من عند الله".

واستكمل: "كل واحد عليه أن يؤدى دوره فى المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، وما تقوم به يعظمه الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون المرء صاحب يقين بالله، فما تفعله هو ابتغاء وجه الله".
 

txt

شيخ الأزهر: المشاركة في الانتخابات ترسم مستقبل وطننا الحبيب (صور)

txt

وفد من مشيخة الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالجمالية (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأزهر الشريف المشاركة في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: المشاركة في الانتخابات ترسم مستقبل وطننا الحبيب (صور)

وفد من مشيخة الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالجمالية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

بوادر أزمة بين السودان والإمارات، الخرطوم تطلب من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

بعد تهنئة داليا زيادة لجيش الاحتلال، صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صورة الفلسطينيين العراة

معجزات المسافة صفر، القسام تستهدف ناقلة جند و5 دبابات إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

أول تعليق لـ حملة السيسي عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

Advertisements

منوعات

المزيد

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

ابتهالات وأناشيد دينية وتنورة، أجواء مميزة أمام لجنة انتخابات بالجمالية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

نقابة الصحفيين تعلن عن مسابقة مصر٢٠٢٣ لأفضل صورة صحفية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

تراجع سعر شراء اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

المزيد

انفوجراف

7 ميداليات عربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

تفسير حلم ركوب المركب فى المنام وعلاقته بكثرة الأزمات والتخبطات

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية