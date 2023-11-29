الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

الدكتور ربيع الغفير
الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر،فيتو

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الغش فى البيع والشراء، لافتا إلى أن البيع والشراء من أهم المعاملات فى الإسلام، والله سبحانه وتعالي أبلغنا فى كتابه العزيز: "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا".

ضوابط البيع والشراء في الإسلام 

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس،: "الإسلام وضع ضوابط للبيع والشراء، أولها أن يكون هناك صدق ووضوح، لو فيه أمر أو عيب أبلغ الشارى، مهما يكن هذا العيب بسيطا، والصدق عكسه الغش والتدليس، والتزييف والكذب، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (من غشنا فليس منا)".

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وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لصحابته رضوان الله عليهم، (إِنَّ التُجَّارَ يُبعَثُونَ يَومَ القِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَن اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ)، فهنا هناك طريقين طريق الفجار فهذا دركاته، جهنم وبئس المصير، وذلك لأنهم يحلفون فيكذبون، ويحدثون فيآثمون، والصدق فى التجارة تجعلك ترافق الشهداء والأنبياء والصالحين"

ربيع الغفير: هذه شر بقاع الأرض لما فيها من غش

وفي سياق متصل قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن شر بقاع الأرض هي الأسواق، لافتا إلى أن الأسواق بها الكذب والغش والتزيف والاحتكار.  

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس،: "سيدنا النبى محمد  صلى الله عليه وسلم، علمنا ان نتمون متسامحين فى كل امور حياتنا حتى تحل البركة، قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".

وتابع: "يعني إيه سماحة فى البيع والشراء، يعنى ايسر الامر على المشترى، وارفق به، كذلك هناك سماحة فى الشراء يعنى بعد ما اشترى ادعى للبائع بالبركة،  وهذه مثالية نفتقدها فى حياتنا".

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الأزهر الشريف سيدنا النبى محمد الغش فى البيع والشراء ضوابط البيع والشراء في الإسلام

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