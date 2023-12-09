السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: إصابة 15 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة جراء قصف من لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

طوفان الأقصى، أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

 

معاقين جيش الاحتلال

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن 2000 جندي إسرائيلي من المصابين في غزة أصبحوا معاقين.

 

ولفت الإعلامي العبري، إلي  اصابة 60 عسكريًّا إسرائيليًّا في جيش الاحتلال يوميًّا في غزة ومعظم الإصابات خطيرة.

 

الضوء الأخضر من أمريكا لإسرائيل

ومن جانبه قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: إن حق "الفيتو" الأمريكي يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية متورطة وتريد استمرار هذا العدوان.

 

استمرار إسرائيل في العدوان على غزة

وشدد حمدان على "أن إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين في قطاع غزة إلا إذا توقف العدوان"، مؤكدًا استعداد "حماس" للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".
 

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وأشاد حمدان بالدور المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه عطل المشروع الإسرائيلي لتهجيرهم.
 

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من قطع العلاقات معهما إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
 

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.
 

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".
وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.

 

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كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.

 

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