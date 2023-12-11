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منوعات

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

الروبوت الملاكم،
الروبوت الملاكم، فيتو

اخترعت شركة أمريكية إنسانا آليا "روبوت" ملاكما، وتبين من الاختبارات أن لديه قدرات مذهلة على ألعاب القتال، بما فيها الملاكمة وفقًا لمعايير اللاعبين المحترفين، فيما يثير ظهور هذا "الروبوت" الكثير من الجدل حول مستقبل الرياضات القتالية، فضلًا عن مخاوف في أن يُستخدم في اعتداءات تستهدف البشر العاديين.

وقد نشرت وسائل الإعلام الغربية مقطع فيديو يظهر فيه الروبوت الملاكم وتظهر فيه قدراته المذهلة، حيث يخوض الملاكمة مع إنسان طبيعي، ويوجه له بعض اللكمات المثيرة للإعجاب، وسط توقعات بأن يكون هذا "الروبوت" هو الجيل القادم من الإنسان الآلي.

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الملاكم الآلي محمد علي كلاي

وقارنت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها بين هذا الروبوت والملاكم العالمي الراحل والأشهر محمد علي كلاي، وقالت إنه استنساخ له.

وأشارت الصحيفة: "من حارس مرمى روبوتي بأربعة أرجل، إلى بطل كرة الطاولة المدعم بالذكاء الاصطناعي الذي أنتجته شركة جوجل، بدأ عدد من الروبوتات بالفعل في اقتحام عالم الرياضة.. والآن، يبدو أن الروبوتات تستعد لمواجهة المحترفين في عالم الملاكمة".

وأطلق المطورون على الروبوت اسم "نادية"، وهو من إنتاج مشترك لشركتي (IHMC Robotics) و(Boardwalk Robotics) الأمريكيتين.

وقال أحد المشاهدين: "انتظر حتى يحصل السيد الروبوت على عقله ويضربك بشكل حقيقي"، بحسب ما نقلت "دايلي ميل".

وأكدت شركة (IHMC) على موقعها على الإنترنت: "إن اسم الروبوت مأخوذ من لاعبة الجمباز الشهيرة ناديا كومانيسي، كإشارة إلى هدف التصميم النهائي، وهو تحقيق نطاق الحركة البشرية".

تصميم الروبوت

وقد تم تصميم الروبوت ليكون مرنًا، ويحتوي على 29 مفصلًا، مما يوفر له بعضًا من أعلى نطاقات الحركة لأي إنسان حتى الآن.. وفي الفيديو المنشور يتم عرض هذا النطاق المذهل من الحركة من خلال عرض الملاكمة.

ويجري التحكم في الروبوت عن بُعد بواسطة باحث يرتدي سماعة رأس للواقع الافتراضي وأجهزة تحكم، على الرغم من أنَّ المطورين يقولون إنه يمكن أن يكون مستقلًا بالكامل في المستقبل.

وأبدى العديد من المشاهدين دهشتهم من مهارات الروبوت، حيث علق أحد المستخدمين قائلًا: "عمل رائع.. بدأت الثورة"، بينما أضاف آخر: "خطوة أولى ممتازة نحو الاستقلال الكامل والحرية (أعني لنادية)"، وكتب أحدهم: "أخيرًا شيء أصلي.. لا مزيد من الليزر أو المدافع الآلية، الآن ستقوم الروبوتات بلكمك في وجهك".

الروبوت الملاكم

وأثار متشككون آخرون مخاوف بشأن لقطات الفيديو التي ظهر فيها الروبوت الملاكم، حيث علق أحد المشاهدين: "انتظر حتى يحصل السيد الآلي على عقله ويضربك بشكل حقيقي". وفي الوقت نفسه، قال أحد المشاهدين مازحًا: "لقد خدعونا الآن لتدريبهم على القتال، وقد بدأ ذلك".

فيما تقول الشركة المنتجة: إن الهدف الأوسع للروبوت "نادية" هو تطوير "روبوتات أرضية عالية الحركة يمكنها العمل في البيئات الداخلية حيث تتطلب السلالم والسلالم والحطام أن يتمتع الروبوت بنفس نطاق الحركة مثل الإنسان".

ووفق الفريق البحثي الذي قام بتطويره فيمكن استخدام الروبوت في عدد من القطاعات، بما في ذلك مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث وإبطال القنابل. 

وقال الباحثون: "بالنظر إلى المجموعة الصحيحة من القدرات، ستكون نادية قادرة على العمل كزميلة بشرية، مما يوفر القدرة على توسيع الوجود البشري دون تعريض أي شخص للأذى".

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