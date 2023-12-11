شبانة: رمضان صبحي لن ينضم للزمالك، وطارق حامد رفض عرضين من الدوري المصري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ما يتردد حول إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي "مجرد كلام" وهذه الأخبار تنتشر على مدار عامين ماضيين، لكن بيراميدز سوف يحسم موقف اللاعب بعد نهاية الموسم.

وقال شبانة في برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك يرغب في ضم رمضان صبحي، لكن أمر اللاعب لم يحسم، ولن يرحل عن بيراميدز خلال شهر يناير، ومن الوارد احترافه خارجيا بعد ختام الموسم الجاري، أرى أنه من الصعب أن تتم الصفقة لصالح الزمالك".

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وتابع أن طارق حامد لاعب ضمك السعودي الذي أعلن اعتزاله دوليًا يستحق التكريم على ما قدمه للمنتخب الوطني.

اعتزال طارق حامد اللعب الدولي.. مفاجأة

وأشار: "كنا نتمنى إكمال طارق حامد مسيرته الدولية، لكن اعتزاله الدولي خطوة مفاجئة للجميع، رغم خروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا".

وأضاف: "طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي تلقى عرضين من الدوري المصري في الساعات الماضية.. اللاعب رفض وفضل البقاء في الدوري السعودي، والنادي يريد تجديد عقد طارق حامد في الموسم المقبل ورفض رحيله".

وأكمل: "بيراميدز لم يدخل في صفقة عمر كمال عبد الواحد، واللاعب حسم أمره تماما".



دوري أبطال أفريقيا، وغادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا قادمة إلى القاهرة بعد مواجهة صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجنوب أفريقيا.

ومن المنتظر أن تصل بعثة بيراميدز مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين.

بيراميدز يتعادل مع صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح بيراميدز بهذا التعادل في انتزاع نقطة ثمينة من بين أنياب صن داونز، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب بطل جنوب أفريقيا.

وشهدت الدقيقة 69 دخول عبد الله السعيد ومصطفى فتحي بدلا من كريم حافظ ووليد الكرتي.

وشهدت الدقيقة 80 تسجيل بيتر شالوليلي أول أهداف صن داونز، إلا أن القدر كان رحيما بفريق بيراميدز بعدما تم احتساب الهدف تسلل براية من المساعد الثاني كارين فومو.

وفي الدقيقة 90، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أسامة جلال لاعب بيراميدز ليكمل الفريق المصري الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين، وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة صن داونز

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.