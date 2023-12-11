الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية بعد الهزيمة من بطل الجزائر

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

الكونفدرالية، لم يشهد ترتيب الفرق بالمجموعة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية تغييرا بعد خوض لقاءات الجولة الثالثة حيث احتفظ اتحاد العاصمة الجزائري بالصدارة يليه فيوتشر.

وخسر مودرن فيوتشر لأول مرة في مجموعات الكونفدرالية هذا الموسم بعد تمكنه من الفوز تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورميسينيو على كل من سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال بنغازي الليبي على الترتيب.

فيوتشر يخسر من اتحاد العاصمة

الكونفدرالية، وخسر فريق مودرن فيوتشر من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد خلال لقائهما على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

Advertisements

وأحرز هدف اتحاد العاصمة عبد الله  كانو في الدقيقة 65 من المباراة.

 

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية


وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة فيما بقي مودرن فيوتشر ثانيًا بـ6 نقاط وجاء الهلال بنغازي الليبي ثالثًا بـ3 نقاط وسوبر سبورت رابعًا دون رصيد من النقاط.

 

1- اتحاد العاصمة 9  نقاط

2- فيوتشر   6  نقاط

3- الهلال الليبي  3

4- سوبر سبورت  0

ويستقبل مودرن فيوتشر على أرضه، اتحاد العاصمة في قمة الجولة الرابعة بدور المجموعات على ملعب السلام، 20 ديسمبر.

احداث مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر

جاءت فرصة إحراز هدف لاتحاد العاصمة عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها حسين دهيري بضربة مقصية مرت أعلى العارضة.

 

وسنحت فرصة هدف لمودرن فيوتشر من عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها مروان محسن بتسديدة بكعب القدم كادت ان تعانق الشباك ولكنها جاءت فوق العارضة.

 

وأتيحت عرضية داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر حولها كانو رأسية ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

 

وجاءت عرضية لفيوتشر داخل المنطقة حولها آدم اليليت رأسية قوية ولكن كرته اصطدمت في العارضة.

 

وجاءت فرصة هدف لاتحاد العاصمة عن طريق إبراهيم بن زعزع سدد كرة مقوسة بعد تنفيذ الضربة الحرة ولكن الحارس محمود جنش يذود عن عرينه وتصدى لها ببراعة.

 

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية بين الدفاع تسلمها كانو وسدد كرة صاروخية أرضية على يمين الحارس محمود جنش داخل الشباك في الدقيقة 65.

 

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

 

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

 

اتحاد العاصمة، فيتو

 

نتائج مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)

 

 

الكونفدرالية، فيوتشر يخسر بهدف أمام اتحاد العاصمة الجزائري

فيوتشر يتعادل سلبيا مع اتحاد العاصمة الجزائري في الشوط الأول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الكونفدرالية فيوتشر اتحاد العاصمة الجزائري ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية اتحاد العاصمة المدرب البرتغالي ريكاردو فورميسينيو دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية

مواد متعلقة

الكونفدرالية، فيوتشر يخسر بهدف أمام اتحاد العاصمة الجزائري

فيوتشر يتعادل سلبيا مع اتحاد العاصمة الجزائري في الشوط الأول

الكونفدرالية، مروان محسن يقود هجوم فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الكونفدرالية، فيوتشر يختتم تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

الأكثر قراءة

سيدة تقتل طفليها وتتخلص من حياتها في النيل بالجيزة

بعد التعادل مع صن داونز، بعثة بيراميدز تغادر جنوب أفريقيا قادمة للقاهرة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

الفنانة لبلبة تصوت مرتين في الانتخابات الرئاسية، وقانوني يكشف العقوبة

طاهر أبو زيد يفسر سر المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

تعليق مستفز من بلينكن على استخدام أمريكا حق الفيتو لمنع وقف إطلاق النار في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل الكوشة، عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

أصحاب العكاز يخطفون الأضواء في اليوم الأول للانتخابات بشبرا الخيمة (صور)

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكنتالوب في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والأخبار السارة

المزيد
الجريدة الرسمية