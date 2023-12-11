ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية بعد الهزيمة من بطل الجزائر

الكونفدرالية، لم يشهد ترتيب الفرق بالمجموعة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية تغييرا بعد خوض لقاءات الجولة الثالثة حيث احتفظ اتحاد العاصمة الجزائري بالصدارة يليه فيوتشر.

وخسر مودرن فيوتشر لأول مرة في مجموعات الكونفدرالية هذا الموسم بعد تمكنه من الفوز تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورميسينيو على كل من سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال بنغازي الليبي على الترتيب.

فيوتشر يخسر من اتحاد العاصمة

الكونفدرالية، وخسر فريق مودرن فيوتشر من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد خلال لقائهما على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وأحرز هدف اتحاد العاصمة عبد الله كانو في الدقيقة 65 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية



وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة فيما بقي مودرن فيوتشر ثانيًا بـ6 نقاط وجاء الهلال بنغازي الليبي ثالثًا بـ3 نقاط وسوبر سبورت رابعًا دون رصيد من النقاط.

1- اتحاد العاصمة 9 نقاط

2- فيوتشر 6 نقاط

3- الهلال الليبي 3

4- سوبر سبورت 0

ويستقبل مودرن فيوتشر على أرضه، اتحاد العاصمة في قمة الجولة الرابعة بدور المجموعات على ملعب السلام، 20 ديسمبر.

احداث مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر

جاءت فرصة إحراز هدف لاتحاد العاصمة عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها حسين دهيري بضربة مقصية مرت أعلى العارضة.

وسنحت فرصة هدف لمودرن فيوتشر من عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها مروان محسن بتسديدة بكعب القدم كادت ان تعانق الشباك ولكنها جاءت فوق العارضة.

وأتيحت عرضية داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر حولها كانو رأسية ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وجاءت عرضية لفيوتشر داخل المنطقة حولها آدم اليليت رأسية قوية ولكن كرته اصطدمت في العارضة.

وجاءت فرصة هدف لاتحاد العاصمة عن طريق إبراهيم بن زعزع سدد كرة مقوسة بعد تنفيذ الضربة الحرة ولكن الحارس محمود جنش يذود عن عرينه وتصدى لها ببراعة.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية بين الدفاع تسلمها كانو وسدد كرة صاروخية أرضية على يمين الحارس محمود جنش داخل الشباك في الدقيقة 65.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

اتحاد العاصمة، فيتو

نتائج مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)