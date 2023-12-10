فيوتشر يتعادل سلبيا مع اتحاد العاصمة الجزائري في الشوط الأول

الكونفدرالية، تعادل فريق مودرن فيوتشر مع اتحاد العاصمة سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول خلال لقائهما على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر

جاءت فرصة هدف لاتحاد العاصمة عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها حسين دهيري بضربة مقصية مرت أعلى العارضة.

وسنحت فرصة هدف لمودرن فيوتشر من عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها مروان محسن بتسديدة بكعب القدم كادت ان تعانق الشباك ولكنها علت العارضة.

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واتيحت عرضية داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر حولها كانو رأسية ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

وجاءت عرضية لفيوتشر داخل المنطقة حولها آدم اليليت رأسية قوية ولكن كرته اصطدمت في العارضة

وجاءت فرصة هدف لاتحاد العاصمة عن طريق ابراهيم بن زعزع سدد كرة مقوسة بعد تنفيذ الضربة الحرة ولكن الحارس محمود جنش يذود عن عرينه وتصدى لها ببراعة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

كان البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، إعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

مودرن فيوتشر حصد العلامة الكاملة حتى الآن، بـ6 نقاط إثر الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال بنغازي الليبي ليحل ثانيًا في المجموعة الأولى بفارق الأهداف فقط عن المتصدر اتحاد العاصمة الجزائري.

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اتحاد العاصمة

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف لصالح بطل الجزائر.

1- اتحاد العاصمة 6 نقاط

2- فيوتشر 6 نقاط

3- الهلال الليبي 3

4- سوبر سبورت 0

نتائج مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)