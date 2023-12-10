الكونفدرالية، فيوتشر يخسر بهدف أمام اتحاد العاصمة الجزائري

الكونفدرالية، خسر فريق مودرن فيوتشر من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد خلال لقائهما على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف اتحاد العاصمة عبد الله كانو في الدقيقة 65 من المباراة.

مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر

جاءت فرصة هدف لاتحاد العاصمة عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها حسين دهيري بضربة مقصية مرت أعلى العارضة.

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وسنحت فرصة هدف لمودرن فيوتشر من عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها مروان محسن بتسديدة بكعب القدم كادت ان تعانق الشباك ولكنها جاءت فوق العارضة.

وأتيحت عرضية داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر حولها كانو رأسية ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وجاءت عرضية لفيوتشر داخل المنطقة حولها آدم اليليت رأسية قوية ولكن كرته اصطدمت في العارضة.

وجاءت فرصة هدف لاتحاد العاصمة عن طريق إبراهيم بن زعزع سدد كرة مقوسة بعد تنفيذ الضربة الحرة ولكن الحارس محمود جنش يذود عن عرينه وتصدى لها ببراعة.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية بين الدفاع تسلمها كانو وسدد كرة صاروخية أرضية على يمين الحارس محمود جنش داخل الشباك في الدقيقة 65.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

مودرن فيوتشر حصد العلامة الكاملة قبل مواجهة اليوم، بـ6 نقاط إثر الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال بنغازي الليبي ليحل ثانيًا في المجموعة الأولى بفارق الأهداف فقط عن المتصدر اتحاد العاصمة الجزائري.

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اتحاد العاصمة

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

1- اتحاد العاصمة 9 نقاط

2- فيوتشر 6 نقاط

3- الهلال الليبي 3

4- سوبر سبورت 0

نتائج مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)