الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات.



وأكدت مي عبد الحميد أن المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 واجب وطني على كل مصري ومصرية، وحق دستوري يجب الحرص علي الالتزام به، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات ومصاعب.



وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح خلال السنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣ في طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وطرح وحدات سكنية بشروط ملائمة للمواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة.

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وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.