الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصليب الأحمر يتسلم الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن حافلة الصليب الأحمر الدولي، وصلت إلى سجن عوفر استعدادا لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في الدفعة السابعة من اتفاق تبادل الأسرى.


الإفراج عن الدفعة السابعة من اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 


وفي وقت سابق من اليوم كشفت حركة حماس الفلسطينية، أن الدفعة السابعة من الأسرى تضم 30 أسيرا وأسيرة كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر.
ومن جهتها أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن البدء في نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

Advertisements

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدن بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.


تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية


وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية  في مجلس الأمن ليندا توماس، أمس الأربعاء، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.

 

بابا الفاتيكان يوبخ الرئيس الإسرائيلي
 

كشفت صحيفة أمريكية، تفاصيل مكالمة هاتفية وصفتها بـ "المشحونة" جرت مؤخرا بين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ولم يعلن عنها ناقشا خلالها الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على فحوى المكالمة، التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، القول إن البابا فرانسيس شدد لهرتسوغ أنه "ممنوع الرد على الرعب بالرعب".

 

وقالت واشنطن بوست: إن المسؤول الإسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مسألة حساسة، مشيرة إلى أن كلمات البابا جاءت ردا على حديث الرئيس الإسرائيلي الذي كان يصف الرعب الذي أصاب بلاده من هجوم حماس في السابع من أكتوبر خلال المكالمة.

txt

للمرة الأولى، حماس تسلم إسرائيل 3 جثث ضمن صفقة تبادل الأسرى

txt

إسرائيل تبدأ الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى، وحماس تكشف الأعداد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

صفقة تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل حماس إسرائيل الصليب الأحمر غزة

مواد متعلقة

للمرة الأولى، حماس تسلم إسرائيل 3 جثث ضمن صفقة تبادل الأسرى

إسرائيل تبدأ الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى، وحماس تكشف الأعداد

الإسلام سبق المجتمع الدولي بأخلاقيات الحرب.. شدد على حسن معاملة الأسرى.. نهى عن قتل الأطفال والنساء والمسنين والجرحى.. ومنع قطع الأشجار وتدمير المناطق المأهولة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

خلاف داخل مجلس إدارة الزمالك على منصب مدير التعاقدات

ليفربول يسجل هدفين في شباك لاسك لينز خلال 3 دقائق ومحمد صلاح يصنع

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة، تعرف على الشروط وطريقة التقديم

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

لم يرد بها نص والبعض يراها بدعة، 25 دعاء ليوم الخميس

المزيد
الجريدة الرسمية