الصليب الأحمر يتسلم الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن حافلة الصليب الأحمر الدولي، وصلت إلى سجن عوفر استعدادا لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في الدفعة السابعة من اتفاق تبادل الأسرى.



الإفراج عن الدفعة السابعة من اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل



وفي وقت سابق من اليوم كشفت حركة حماس الفلسطينية، أن الدفعة السابعة من الأسرى تضم 30 أسيرا وأسيرة كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر.

ومن جهتها أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن البدء في نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

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صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدن بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.



تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية



وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس، أمس الأربعاء، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.

بابا الفاتيكان يوبخ الرئيس الإسرائيلي



كشفت صحيفة أمريكية، تفاصيل مكالمة هاتفية وصفتها بـ "المشحونة" جرت مؤخرا بين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ولم يعلن عنها ناقشا خلالها الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على فحوى المكالمة، التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، القول إن البابا فرانسيس شدد لهرتسوغ أنه "ممنوع الرد على الرعب بالرعب".

وقالت واشنطن بوست: إن المسؤول الإسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مسألة حساسة، مشيرة إلى أن كلمات البابا جاءت ردا على حديث الرئيس الإسرائيلي الذي كان يصف الرعب الذي أصاب بلاده من هجوم حماس في السابع من أكتوبر خلال المكالمة.

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