رئيس بعثة الجامعة العربية يكشف عن رأيه في سير الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024، أشاد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالجهود الكبيرة والاستعدادات والتحضيرات المبكرة للعملية الانتخابية والتنظيم الذي انعكس على اجتماع أمس مع المراقبين الدوليين والبعثات العالمية والإقبال الكبير من قبل الجميع.

الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: جامعة الدول العربية تلقت دعوة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات من الدول العربية فالحقيقة الإشراف القضائي كبير ومكون من ١٥ ألف قاض وأكثر من ٣٦١ ١١ ألف لجنة فرعية جاهزة، فضلا عن تخصيص لجان للمغتربين ووجود ٤٠٠٠ متابع ومراقب دولي للانتخابات.

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تسهيلات العملية الانتخابية

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية في جولة اليوم خرجت بشكل مشرف وبكثير من الاهتمام والمتابعة ووجدنا تسهيلات في كل اللجان وفتح اللجان للبعثة في الوقت المحدد التاسعة صباحا، كما توفرت كل المواد اللوجستية.

عملية الاقتراع

وأشاد الذوادي بعملية الاقتراع وأنه تمت بشكل صحيح وكامل وتواجد مراقبين ومتابعين وقوات أمن ومندوب للمرشحين وتعليق قوائم الناخبين.

مرشحي الرئاسة

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل



ورصدت فيتو خلال الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:



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وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.