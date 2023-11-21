ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعي آية، حول إن لديها وديعة فى البنك، وتريد أن تحصل على قرض بضمان الوديعة، لشراء شقة، فما حكم الشرع؟.

حكم الحصول على قرض بضمان الوديعة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لشراء شقة بضمان الوديعة، فى الغالب يكون فى عقد تمويل، فالبنك يقوم بتسديد الشقة من ريع الوديعة، لكن المال الذى يدفع فى أقساط سنوية أو نصف سنوية تكون من الوديعة، وفى هذه الحال لا يوجد مانع شرعي فيه".



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وتابع: "فى حال التعامل فى فيزا المشتريات، عليه أن يقوم بالسداد قبل أن يصبح فوائد، ومن الخطأ أن تؤجل السداد حتى لا ينزل عليك فوائد".

أخى يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب

كما أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعي أحمد، مفاداه إنهم 4 أخوة شباب، وتوفى والدهم وترك لهم ميراث، لافتا إلى أن أحد أخوتهم والدهم حرمه من الميراث ويريد أن يأخذ مقدار تعليمهم من الميراث، فما حكم الشرع فى هذا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لو اتفقوا على إنهم يعطوه حقه فهذا لا يخالف الشرع، فالأب لما قعد ابنه من المدرسة، وأعطى له أجر المثل، فالمفروض إن الابن حصل على حقه، لكن لو لم يحصل على راتب يمكن أن يطالب على راتبه بأثر راجعى".



وتابع: "ففى هذه المسألة يوجد حلين، يمكن أن يتفقوا على منح أخيهم مبلغ من الميراث مقابل تعليمه، أو أنه لو لم يأخذ أجر على عمله، فواجب عليهم أن يدفعوا لهم قيمة أجره، فهذا الأمر يعتبر دين فى ذمة والده لابد من سداده، وهذا بمحض الاتفاق وصلة الرحم".