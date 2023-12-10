الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بسبب إقبال منسوبي جامعة الأزهر، القاضي يعلق التصويت بمجمع الملك فهد ومدرسة عباس العقاد

مشاركة طلاب الأزهر
مشاركة طلاب الأزهر في الانتخابات الرئاسية،فيتو

شهد معهد مجمع الملك فهد النموذجي بمدينة نصر إقبالا كثيفا من قبل طلاب الأزهر، وذلك من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد في كافة محافظات الجمهورية.

مشاركة طلاب الأزهر في الانتخابات الرئاسية 

وشهدت لجنة المعهد إقبالا كثيفا جدًا من قبل طلاب الأزهر، مما أضطر قاضى اللجنة لتعليق التصويت لحين انتظام وترتيب الإجراءات الخاصة بالتصويت، في ظل التواجد الكثيف من طلاب الأزهر الشريف.

علي الجانب الآخر شهدت لجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية إقبالا كبيرا من  طالبات جامعة الأزهر المغتربات في الوقت الحالي، الذين توافدوا عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم.
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ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الهيئة الوطنية للانتخابات


وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل. الأزهر وذلك من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أنطلقت صباح اليوم الأحد في كافة محافظات الجمهورية.

وشهدت لجنة المعهد إقبال كثيف جدًا من قبل طلاب الأزهر مما أضطر قاضى اللجنة تعليق التصويت لحين انتظام وترتيب الإجراءات الخاصة بالتصويت في ظل التواجد الكثيف من طلاب الأزهر الشريف.

علي الجانب الآخر شهدت لجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية إقبالا كبيرا من  طالبات جامعة الأزهر المغتربات في الوقت الحالي، الذين توافدوا عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم.
 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.


وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

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طلاب جامعة الأزهر جامعة الأزهر الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية مشاركة طلاب الأزهر في الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

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