كأس العالم للأندية، تاريخ مواجهات الأهلي بالمونديال على الملاعب العربية

كأس العالم للأندية، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

مواجهات الأهلى فى المونديال على الملاعب العربية

ويخوض الأهلى المشاركة الخامسة له بالمونديال على الملاعب العربية في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 حيث سبق وأن شارك في أربع نسخ قبل ذلك وهم كالتالي:

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

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كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي ووأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في كأس العالم للأندية.

محمد أبوتريكة هداف الأهلي فى المونديال

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.

هدافو الأهلي بكأس العالم للأندية

1- أحرز عماد متعب هدفا في شباك فريق سيدني الأسترالي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 التي أقيمت في اليابان.

2- سجل محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

3- أحرز أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

4-سجل أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق إنترناسيونال البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

5- أحرز محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق كلوب أمريكا المكسيكي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

6- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان.

7- أحرز مدافع باتشوكا المكسيكى هدفا بالخطأ في مرماه أمام الأهلى فى مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان عام 2008.

8- سجل أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق باتشاكو المكسيكي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2008 التي أقيمت في اليابان.

9- سجل السيد حمدي هدفا في شباك فريق هيروشيما الياباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2012 التي أقيمت في اليابان.

10- سجل محمد أبو تريكة هدفا في شباك فريق هيروشيما الياباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2012 التي أقيمت في اليابان.

11- أحرز عماد متعب هدفا في شباك فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية عام 2013 التي أقيمت في المغرب.

12- سجل حسين الشحات هدفا في شباك فريق الدحيل القطري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2021 التي أقيمت في قطر

13- أحرز محمد هاني هدفا في شباك فريق مونتيري المكسيكي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

14- سجل ياسر إبراهيم هدفين في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

15- أحرز أحمد عبد القادر هدفا في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

16- أحرز عمرو السولية هدفًا في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

17- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

18- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

19- سجل بيرسي تاو هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

20- أحرز محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية كونكاف بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

21- سجل على معلول هدفا في شباك فريق ريال مدريد الإسباني بنصف نهائي كاس العالم للأندية المغرب 2023

22- أحرز أحمد عبد القادر هدفين في شباك فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.