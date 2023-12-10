الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة إلى النادي الأهلي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

غرفة القاهرة تطلق
غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة إلى النادي الأهلي،فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، نظمت الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة برئاسة أيمن العشري، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

 

غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة حتي النادي الأهلي للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية، فيتو

مسيرة أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت المسيرة المكونة من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ومنتسبي الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وموظفي الغرفة، وذلك من أمام مقر الغرفة التجارية للقاهرة حتي مقر النادي الأهلي بالجزيرة  للإدلاء بالأصوات داخل اللجنة المقررة للانتخابات الرئاسية.

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غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة حتي النادي الأهلي للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية، فيتو

ودعا أيمن العشري الذي قاد هذه المسيرة، المصريين للتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية مشيرًا الي ثقته  في وعي المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

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رئيس غرفة القاهرة التجارية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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علي عيسى: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني له انعكاسات اقتصادية واجتماعية

رئيس غرفة القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الزمالك

يشار إلى ان أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية  أدلى صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية  بصحبة اسرته وذلك بكلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك، مناشدًا المصريين بأهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني من أجل الحفاظ علي استقرار بلدنا ودعم اقتصادنا القومي ومواصلة مرحلة التنمية التي تشهدها مصر مؤخرًا.

مصر حققت علي أرض الواقع تطوير وتنمية وبنية تحتية غير مسبوقة ومشروعات قومية

وشدد رئيس غرفة القاهرة علي أن ما تحقق في مصر علي أرض الواقع من تطوير وتنمية وبنية تحتية غير مسبوقة، ومشروعات قومية، ومبادرات علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وتطور العلاقات المصرية الخارجية علي كافة المستويات يحتم علينا الحفاظ عليه.

المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية يؤكد الحفاظ علي الخطوات الإيجابية نحو مستقبل أفضل 

وأشار  إلى أن الظهور بشكل مشرف والمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس مصر في المرحلة القادمة يؤكد الحفاظ علي الخطوات الإيجابية نحو مستقبل افضل علي كافة الأصعدة منها الصعيد الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية ؛ لجذب مزيدًا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة مما يزيد من الإنتاج ويرفع معدل الصادرات ويوفر فرص عمل للشباب المصري.

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