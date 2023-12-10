الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

الأهلى، رسالة الخطيب لناشئي وناشئات السلة

الخطيب مع ناشئي سلة
الخطيب مع ناشئي سلة الأهلى، فيتو

الأهلى، حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على لقاء فريقي ناشئين وناشئات ١٨ سنة ‏لكرة السلة وأجهزتهم الفنية والإدارية؛ تقديرًا لما قدموه من نتائج مميزة في بطولة دوري ‏المرتبط، وتحقيق الفوز في كل المباريات التي خاضها كلا الفريقين بالبطولة.

الخطيب مع ناشئي سلة الأهلى، فيتو

جاء ذلك في ‏حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والإسباني داني مانيه المدير الفني ‏للقطاع، ونائبه كريم ضيف، ومودي الجارحي المدير الإداري.‏
وأشاد الكابتن الخطيب بما قدمه لاعبو ولاعبات السلة خلال الفترة الماضية، والتزامهم داخل ‏وخارج الملعب، وتحليهم بالروح القتالية والإصرار على الفوز بكل المواجهات، مؤكدا أنهم ‏يمثلون مستقبل النادي خلال السنوات القادمة، وأن مجلس الإدارة يثق في كل أبناء الأهلي ‏وكوادره الفنية والإدارية وينتظر منهم الكثير، ويدعمهم لكتابة تاريخ حافل بالإنجازات ‏بمختلف اللعبات وعلى كافة المستويات. ‏

وأوضح في رسالته للناشئين والناشئات أن الهدف دائمًا هو تكوين أجيال جديدة تتمتع ‏بالمقومات الشخصية التي تميز لاعبي ولاعبات الأهلي من المتفوقين سلوكيًا ورياضيًا ‏ودراسيًا، وأن بيئة النادي تساعد دائمًا على التفوق في ظل الالتزام بالمبادئ والقيم. وشدد ‏على أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، أصبحت جزءًا من الماضي، وأن التحديات ‏القادمة صعبة للغاية، وتستوجب المزيد من الاجتهاد والالتزام والعطاء، من أجل حصد ‏البطولات وإسعاد الجماهير. ‏

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سيف سمير لاعب رجال سلة الأهلي

 

من ناحية أخرى قال سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي قال إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة في دوري المرتبط ‏للمحترفين، وأسهمت في تتويج الفريق باللقب عن جدارة واستحقاق.‏

وقال: «حققنا بطولة غالية للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما يؤكد أن الجيل الحالي من اللاعبين يستحق ما وصل إليه من مكانة ‏مميزة في تاريخ اللعبة».‏

وأكمل: «الفوز باللقب يحملنا المزيد من المسئولية في الفترة القادمة، ولدينا مهمة صعبة في دوري السوبر للمحترفين، وبالتأكيد ‏سوف نقاتل من أجل حسم كل البطولات التي ننافس عليها».

ووجه كابتن الفريق الشكر إلى كل من ساند الجهاز الفني واللاعبين، ووثق بقدراتهم، مشددًا على أن الفريق سوف يواصل حصد ‏البطولات وكتابة التاريخ.

الجارحي الفوز بدوري المرتبط نقطة مضيئة بالموسم 

 

وعبر أحمد الجارحي، المدرب العام لفريق كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين، ‏مؤكدًا أنه يمثل نقطة مضيئة في موسم الفريق.‏

وأوضح أن الفريق خلال البطولة قدم عروضًا قوية للغاية، ونجح في تخطي العديد من العقبات، وصولًا إلى حسم اللقب في ‏النهاية.‏

وأشار إلى أن اللاعبين أثبتوا شخصيتهم القوية في المباريات، وتوجوا ببطولة غالية للغاية، مشيدًا في الوقت ذاته بكل عناصر ‏فريق الشباب الذين ساهموا بشكل مباشر في التتويج باللقب، مؤكدًا أنهم مستقبل كرة السلة في الأهلي.‏

وشدد الجارحي على أن الفريق لديه إصرار وطموحات كبيرة في المنافسة بقوة من أجل التتويج بكل البطولات المتبقية خلال ‏الموسم الجاري.‏

 

توج الأهلي رسميا بلقب دوري المرتبط، بعد التفوق على سموحة في مجموع مواجهات الدور النهائي على مستوى الشباب تحت 18 عاما والرجال.

 

 

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