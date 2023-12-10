الأهلى، رسالة الخطيب لناشئي وناشئات السلة

الأهلى، حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على لقاء فريقي ناشئين وناشئات ١٨ سنة ‏لكرة السلة وأجهزتهم الفنية والإدارية؛ تقديرًا لما قدموه من نتائج مميزة في بطولة دوري ‏المرتبط، وتحقيق الفوز في كل المباريات التي خاضها كلا الفريقين بالبطولة.

الخطيب مع ناشئي سلة الأهلى، فيتو

جاء ذلك في ‏حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والإسباني داني مانيه المدير الفني ‏للقطاع، ونائبه كريم ضيف، ومودي الجارحي المدير الإداري.‏

وأشاد الكابتن الخطيب بما قدمه لاعبو ولاعبات السلة خلال الفترة الماضية، والتزامهم داخل ‏وخارج الملعب، وتحليهم بالروح القتالية والإصرار على الفوز بكل المواجهات، مؤكدا أنهم ‏يمثلون مستقبل النادي خلال السنوات القادمة، وأن مجلس الإدارة يثق في كل أبناء الأهلي ‏وكوادره الفنية والإدارية وينتظر منهم الكثير، ويدعمهم لكتابة تاريخ حافل بالإنجازات ‏بمختلف اللعبات وعلى كافة المستويات. ‏

وأوضح في رسالته للناشئين والناشئات أن الهدف دائمًا هو تكوين أجيال جديدة تتمتع ‏بالمقومات الشخصية التي تميز لاعبي ولاعبات الأهلي من المتفوقين سلوكيًا ورياضيًا ‏ودراسيًا، وأن بيئة النادي تساعد دائمًا على التفوق في ظل الالتزام بالمبادئ والقيم. وشدد ‏على أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، أصبحت جزءًا من الماضي، وأن التحديات ‏القادمة صعبة للغاية، وتستوجب المزيد من الاجتهاد والالتزام والعطاء، من أجل حصد ‏البطولات وإسعاد الجماهير. ‏

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سيف سمير لاعب رجال سلة الأهلي

من ناحية أخرى قال سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي قال إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة في دوري المرتبط ‏للمحترفين، وأسهمت في تتويج الفريق باللقب عن جدارة واستحقاق.‏

وقال: «حققنا بطولة غالية للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما يؤكد أن الجيل الحالي من اللاعبين يستحق ما وصل إليه من مكانة ‏مميزة في تاريخ اللعبة».‏

وأكمل: «الفوز باللقب يحملنا المزيد من المسئولية في الفترة القادمة، ولدينا مهمة صعبة في دوري السوبر للمحترفين، وبالتأكيد ‏سوف نقاتل من أجل حسم كل البطولات التي ننافس عليها».

ووجه كابتن الفريق الشكر إلى كل من ساند الجهاز الفني واللاعبين، ووثق بقدراتهم، مشددًا على أن الفريق سوف يواصل حصد ‏البطولات وكتابة التاريخ.

الجارحي الفوز بدوري المرتبط نقطة مضيئة بالموسم

وعبر أحمد الجارحي، المدرب العام لفريق كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين، ‏مؤكدًا أنه يمثل نقطة مضيئة في موسم الفريق.‏

وأوضح أن الفريق خلال البطولة قدم عروضًا قوية للغاية، ونجح في تخطي العديد من العقبات، وصولًا إلى حسم اللقب في ‏النهاية.‏

وأشار إلى أن اللاعبين أثبتوا شخصيتهم القوية في المباريات، وتوجوا ببطولة غالية للغاية، مشيدًا في الوقت ذاته بكل عناصر ‏فريق الشباب الذين ساهموا بشكل مباشر في التتويج باللقب، مؤكدًا أنهم مستقبل كرة السلة في الأهلي.‏

وشدد الجارحي على أن الفريق لديه إصرار وطموحات كبيرة في المنافسة بقوة من أجل التتويج بكل البطولات المتبقية خلال ‏الموسم الجاري.‏

توج الأهلي رسميا بلقب دوري المرتبط، بعد التفوق على سموحة في مجموع مواجهات الدور النهائي على مستوى الشباب تحت 18 عاما والرجال.